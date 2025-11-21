Carlos Sainz advierte a Williams: “Los coches que eran fuertes en São Paulo serán débiles en Las Vegas”

El piloto español Carlos Sainz lanzó una advertencia estratégica de cara al Gran Premio de Las Vegas 2025 que bien podría marcar un punto de inflexión para el Williams F1 Team en la recta final del Campeonato de Constructores: “Probablemente, los coches que eran fuertes aquí (São Paulo) serán débiles en Las Vegas, y viceversa”.

Un revés en Brasil y una lectura clara

Según Sainz, el equipo sufre especialmente en curvas de velocidad media – bajas y en zonas de carga aerodinámica muda, problemas que el monoplaza no ha conseguido subsanar del todo.

“Para mí, como equipo, lo importante es entender cómo podemos seguir mejorando la debilidad de las curvas de media-baja velocidad que siempre nos compromete”, explicó.

Sainz cree que el escenario de Las Vegas ofrece una “cara opuesta” respecto a São Paulo, lo que podría jugar a favor del equipo si logran adaptar su paquete.

El incidente de Las Vegas que marcó un aviso

El vínculo entre Sainz y Las Vegas ya lleva una historia propia. En la edición de 2023, el español sufrió un fuerte impacto tras pasar por encima de una tapa de alcantarilla suelta en el asfalto del circuito del Strip, lo que provocó daños graves en su monoplaza. “Es mi esperanza número 1”, bromeó Sainz en 2024 haciendo referencia al incidente con la alcantarilla.

Ese episodio sirve como recordatorio de lo exigente que puede ser el trazado urbano y de lo que un pequeño detalle puede implicar en un fin de semana de carrera.

¿Por qué Las Vegas puede cambiar la temporada de Williams?

El circuito de Las Vegas Strip Circuit es radicalmente distinto al del Autódromo José Carlos Pace (São Paulo): largas rectas, fuertes frenadas, menos curvas rápidas y más zonas de baja carga y tracción lenta. Eso, según Sainz, puede favorecer a Williams si logran que el coche libere sus virtudes.

Además, con solo tres carreras por delante de la temporada 2025 y una batalla cerrada en el Campeonato de Constructores, este fin de semana podría considerarse “el premio más importante para Williams” para consolidar su posición.

Al equipo le queda por delante no solo Las Vegas, sino también las rondas de Catar y Abu Dabi. Sacar un buen resultado en Nevada podría darles impulso para cerrar el año con fuerza.

Para Williams, este fin de semana podría marcar la diferencia en una temporada que aún tiene por jugarse en grande.