El motivo por el que a Fernando Alonso le preocupa el Gran Premio de Las Vegas: "No va a ser nada divertido"

El Gran Premio de Las Vegas vuelve a crear incertidumbre en Aston Martin, un equipo que ya asumió que este trazado no encaja con las características de su monoplaza. A esta dificultad se sumaron unas lluvias intensas que afectaron a la ciudad en los días previos y que amenazan con alterar parte del trabajo del fin de semana. Fernando Alonso lo dejó claro: el espectáculo puede ser atractivo para el público, aunque para los pilotos será una experiencia mucho menos agradable.

La lluvia complica un circuito que ya es difícil para Aston Martin

Las precipitaciones del miércoles y del jueves provocaron inundaciones en distintos puntos del trazado. Aunque la previsión indica que la lluvia perderá peso en clasificación y carrera, la amenaza persiste para la jornada del viernes, cuando los equipos necesitan ajustar el coche.

Alonso admitió que esto no crea el mejor escenario para trabajar durante la primera jornada. Según sus palabras, la visibilidad será un reto y la temperatura, ya de por sí baja, tampoco ayudará. Para el asturiano, el circuito puede ofrecer imágenes espectaculares, aunque conducir en esas condiciones “no va a ser nada divertido”.

Un final de temporada apretado para Aston Martin en la Fórmula 1

El piloto español señaló que no tiene claro qué nivel podrá mostrar el equipo en este cierre de campeonato. Con la lucha del mundial de constructores tan apretada, cada punto cuenta y las últimas carreras mostraron un ritmo fuerte de Haas, algo que obliga a Aston Martin a mirar tanto hacia delante como hacia atrás.

Alonso afirmó que prevé un desenlace disputado hasta Abu Dhabi y que el equipo intentará sacar el máximo posible en un tramo clave del año.

Una clasificación estresante y un desafío con los neumáticos

El piloto recordó que el año pasado el “graining” se convirtió en un problema real en Las Vegas, por lo que la puesta a punto del viernes será esencial. También explicó que la clasificación puede convertirse en una sesión tensa para todos, desde la Q1 hasta una posible presencia en Q3.

Alonso insistió en que Aston Martin tendrá que abrir la puerta a cualquier escenario, ya que el clima cambió sin aviso en los últimos días. El asturiano confía en que una buena gestión del viernes pueda marcar la diferencia durante el resto del fin de semana.