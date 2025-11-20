Max Verstappen reveló a qué piloto latino quería como compañero en Red Bull en la Fórmula 1

Max Verstappen, en el box de Red Bull durante el GP de Bélgica. Reuters

La figura de Max Verstappen posee un peso real dentro de la Fórmula 1 y el propio piloto admitió que señaló a un talento latino antes de su llegada a la élite. El cuatro veces campeón explicó que avisó a Red Bull sobre Gabriel Bortoleto cuando aún no tenía sitio en la parrilla. La historia tomó un rumbo distinto por la rápida acción de McLaren, aunque Verstappen mantiene la idea de que el brasileño puede alcanzar la cima del campeonato.

Verstappen quiso a Bortoleto dentro de Red Bull

Red Bull recibió una advertencia directa del campeón. Verstappen reconoció que señaló a Gabriel Bortoleto como una apuesta segura para el futuro y pidió atención a su progresión.

El neerlandés afirmó que habló con el equipo antes del salto de Bortoleto.

La recomendación no tuvo efecto porque McLaren actuó con más rapidez.

El piloto brasileño pasó a formar parte de la Academia de McLaren y ganó la F2 en su temporada de debut.

Tras su título, el joven brasileño avanzó hacia Sauber, un movimiento que confirmó su crecimiento dentro de la estructura de la categoría.

El potencial de Bortoleto según el campeón

Verstappen valora el recorrido del brasileño y lo coloca dentro del grupo de nuevos talentos con capacidad real para luchar por el campeonato. Bortoleto pertenece a la academia de Fernando Alonso y recibe apoyo directo del asturiano. Además, mantiene una buena relación con el propio Verstappen, que considera posible un futuro en el mismo equipo.

Gabriel Bortoleto sobre Max e a forma que ele o ajudou durante sua carreira:



"[...] Ele é realmente um cara que me ajudou mais do que qualquer outro piloto brasileiro ou outro piloto na Fórmula 1. Então, não tenho o que falar. Ele e o Fernando, que é o meu empresário, são as… pic.twitter.com/jVXqQnNBKW — Max Verstappen Brasil (@BRMaxVerstappen) November 12, 2025

El neerlandés desea que el brasileño disponga de una opción clara dentro de los próximos tres o cuatro años. Su visión es simple: quiere que Bortoleto llegue a las posiciones de cabeza y luche por podios.