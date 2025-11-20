Felipe Massa irá a juicio contra la F1, la FIA y Ecclestone: "Es una victoria extraordinaria para mí y para la Fórmula 1"

Nuevo episodio del célebre 'crashgate'. Felipe Massa recibió este jueves el aval judicial para abrir proceso contra la FIA, Formula One Management y Bernie Ecclestone por el Mundial que dejó de ganar en el año 2008. El ex piloto brasileño solicitaba una indemnización por daños y perjuicios, aunque la sentencia le veta el ansiado reconocimiento como campeón mundial.

"Es una victoria extraordinaria para mí, para la justicia y para todos los apasionados de la Fórmula 1. El accidente deliberado me costó un título mundial y las autoridades en ese momento optaron por encubrir los hechos en lugar de defender la integridad del deporte", comentó el brasileño.

"El Tribunal reconoció la solidez de nuestro caso y no permitió que los acusados ocultaran la verdad sobre 2008", expresó el comunicado del piloto.

Para Felipe Massa, la batalla legal fue obstaculizada desde el inicio: "Hicieron todo lo posible para detener la demanda, pero nuestra lucha es por la justicia, y hoy hemos dado un paso decisivo. La verdad prevalecerá en el juicio. Investigaremos todo a fondo. Se presentarán todos los documentos, comunicaciones y pruebas que revelen la conspiración entre los acusados", añadió.

La corte londinense permite a Massa reclamar una compensación económica, pero descarta que pueda recuperar el título perdido en 2008 frente a Lewis Hamilton.

"Estoy más decidido y confiado que nunca. Cuando toda la verdad salga a la luz, se hará justicia para mí, para los brasileños, para los tifosi, para todos los aficionados al automovilismo que merecen un deporte honesto, y para el mismo futuro de la F1", completó.

Justice Day, magistrado del caso, reconoció posibilidades reales de que Massa pruebe su demanda durante el juicio, aunque descartó la concesión de un "alivio declaratorio" —la proclamación como campeón mundial— tras la ajustada derrota ante Hamilton por un solo punto.

La pelea incansable de Massa

Hace unas semanas Massa acudió a Londres con el objetivo de impugnar el resultado del campeonato de 2008. Aquel título es recordado porque terminó en manos del británico por mínima diferencia, y también porque el brasileño solicita una compensación de 73 millones de euros.

Felipe Massa ya inició en 2023 el proceso para ser reconocido legalmente como el campeón del mundo de aquel Mundial de 2008. En ese momento emprendió acciones tanto contra la FIA como contra la F1 para tratar de defender sus intereses.

Además, en su reclamación también el brasileño incluyó una reclamación por los daños económicos que le había supuesto no haber sido campeón del mundo en 2008.

Esta reclamación de Felipe Massa viene provocada por lo que sucedió en el Gran Premio de Singapur en aquel Mundial de 2008. Massa lideraba la carrera, pero entonces Nelson Piquet, compañero de Fernando Alonso por entonces, estrelló su Renault y eso provocó que el coche de seguridad entrara en acción.

Los planes de Massa se torcieron por completo y ni siquiera puntuó al final de ese Gran Premio, algo que le costó muy caro en la clasificación general del campeonato. Fernando Alonso terminó haciéndose con la victoria en aquella carrera que quedó emborronada por las confesiones de los protagonistas con el paso de los años.

Ya en 2008 Flavio Briatore, jefe de Renault en 2008, reconoció que presionó a Piquet para que causara el accidente en favor de Fernando Alonso. Aquello acarreó una sanción de dos años de inhabilitación para el mandamás italiano y una multa de 5 millones de euros para la escudería.

Más tarde, el propio Bernie Ecclestone, el jefe de la Fórmula 1 en aquellos años, confesó que sabía lo que había sucedido: "Decidimos no hacer nada, queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme", llegó a decir, asumiendo el encubrimiento.

"Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien", dijo el propio Ecclestone.