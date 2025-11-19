Un expiloto de F1, sin pelos en la lengua sobre el sabotaje a Oscar Piastri en McLaren: "Cada temporada nos topamos con..."

Un expiloto de F1 habla sobre el supuesto sabotaje a Oscar Piastri Europa Press

McLaren atraviesa una temporada brillante en el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1, pero ese dominio ha desembocado en un clima tenso dentro del garaje. El rendimiento desigual entre Oscar Piastri y Lando Norris en la recta final del curso ha provocado especulaciones, quejas y un ruido creciente en el paddock.

Desde el polémico cambio de posiciones en Monza, Piastri asegura que su monoplaza no responde como antes y ha reclamado explicaciones al equipo. Mientras tanto, un expiloto histórico decidió cortar de raíz la teoría más extrema.

Alan Jones desmonta la teoría del sabotaje interno

En unas declaraciones para ABC, Alan Jones, campeón del mundo y compatriota de Piastri, rechazó por completo las sospechas de que McLaren favorece a Norris. Lo hizo con un mensaje directo y sin suavizar los términos.

"Creo que es la mayor sarta de tonterías de todos los tiempos. Cada temporada nos topamos con esta estupidez. Siempre", expresó.

El australiano recuerda que McLaren mantiene una estructura profesional, sin margen para decisiones que puedan comprometer un título mundial por motivos comerciales o mediáticos. Aunque Ecclestone sugirió que la marca preferiría que Norris fuese campeón por su mayor impacto de marketing, Jones considera que esa hipótesis no tiene sentido.

“Estos equipos no se gastan fortunas viajando medio mundo para frenar a un coche o dar preferencia a otro”, agregó.

Norris toma ventaja en la recta final de temporada

Mientras las especulaciones continúan, la clasificación sigue su curso. Lando Norris afronta las últimas tres carreras con una diferencia que puede resultar decisiva si no hay cambios inesperados.