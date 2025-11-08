Norris se lleva el sprint de Brasil y es más líder del Mundial tras el abandono de Piastri

Lando Norris consiguió la victoria en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, fortaleciendo así su liderazgo en el campeonato mundial ante el abandono de Oscar Piastri por un accidente en la vuelta 6.

Norris partió desde la pole position, lograda el día anterior tras una brillante sesión de clasificación, superando a rivales como Kimi Antonelli y su propio compañero Piastri.

En la carrera a 24 vueltas, Norris defendió bien la primera posición, aprovechando un gran ritmo de carrera y la aparente dificultad de Antonelli para mantener la presión. El podio lo completó el otro Mercedes, George Russell.

La carrera fue interrumpida en la vuelta 6 después de que Oscar Piastri, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto chocaran en la curva 3 tras perder control por una zona húmeda, lo que derivó en una bandera roja y una larga pausa para reparar las barreras.

Norris, que hasta ese momento controlaba el ritmo, volvió a liderar el reinicio. La victoria en la sprint dio a Lando ocho puntos adicionales, ampliando la distancia frente a Piastri en la clasificación general, sacando rédito del 'cero' de su compañero por su abandono.

¡BATACAZO AL MUNDIAL!



PIASTRI SE VA CONTRA EL MURO Y ACABA KO, CON HULKENBERG Y COLAPINTO SALIÉNDOSE EN EL MISMO PUNTO. ¡AHÍ HA HABIDO MUCHO PELIGRO! 😱🔥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 🔗 https://t.co/cNHOEDsMnr pic.twitter.com/caf4Zyi5JR — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

En las últimas vueltas, el joven italiano Antonelli montó una ofensiva impresionante sobre Norris. En la vuelta 19, el británico se quejó por radio de pérdida de agarre en los neumáticos traseros, permitiendo que Antonelli se colocara dentro del DRS (a solo 1.1 segundos). En la vuelta 20, Antonelli estuvo pegado al alerón trasero del McLaren, creando un final emocionante.

En la vuelta 22, Charles Leclerc finalmente logró superar a Fernando Alonso en la curva 4, escalando a la quinta posición. Alonso, que había actuado como un 'corcho' conteniendo a varios pilotos detrás, cedió ante el empuje del Ferrari.

El asturiano quedó finalmente sexto, con Carlos Sainz ocupando el decimoquinto lugar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.