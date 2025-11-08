Norris se lleva la pole en Brasil y aumenta la presión hacia Piastri en una clasificación aciaga para Verstappen, Alonso y Hamilton

El circuito de Interlagos protagonizó la clasificación más extraña que se recuerda en la Fórmula 1. Si no, resulta muy complicado explicar cómo Max Verstappen fue eliminado en la Q1 -saldrá 16º-, Carlos Sainz, Hamilton y Alonso cayeron en la Q2 y Hadjar plantó cara a Oscar Piastri.

"Algo pasa que nos estamos perdiendo", fue el mensaje que lanzó Russell a sus ingenieros durante la Q2. Sin embargo, los problemas que sufrieron los 'cocos' de la parrilla no los tuvieron Bearman, Hulkenberg, Gasly, Lawson y Hadjar, quienes se metieron de forma sorprendente entre los diez primeros.

Si bien Norris fue seis décimas más lento que Piastri en su primer intento, en el segundo pulverizó los récords de todos los sectores y le sacó tres décimas de ventaja al australiano, quien vuelve a tener varios obstáculos de frente para el comienzo de la carrera y la persecución sobre su compañero de equipo, quien es también el máximo rival por el título.

¡NORRIS SE LLEVA LA POLE Y GANA LA PARTIDA A PIASTRI Y A LOS MERCEDES! 🔥🔥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/buuLPI1XqZ — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

La estrategia de los Mercedes salió bien... a medias. Antonelli repitió su clasificación en la sprint y formará la primera línea de la parrilla con Norris, mientras que el intento de Russell, con neumático medio, solo le sirvió para ser sexto. Saldrá por detrás de Hadjar, quinto.

En clave Ferrari, Leclerc exprimió al máximo el rendimiento de su monoplaza, pero no pudo plantar cara a Lando en la pelea por la pole y que se le colara Antonelli en la segunda posición le deja un ligero mal sabor de boca al monegasco.

Una sorpresa mundial

Más allá de las clasificaciones de Hadjar (5º), Lawson (7º), Bearman (8º), Gasly (9º) y Hulkenberg (10º), la noticia del día la protagonizó Max Verstappen al caer eliminado en la Q1.

El tetracampeón del mundo partirá desde la 16ª posición y a no ser que logre una remontada que sería histórica como ya hizo el año pasado, las opciones de revalidar el campeonato son cada vez más pequeñas.

¡BOMBAZO! 💣



VERSTAPPEN, ELIMINADO A LAS PRIMERAS DE CAMBIO EN LA CLASIFICACIÓN 😱#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/LOwcQrvj4g — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

Hasta el momento, el fin de semana que está efectuando 'Max Max' está siendo bastante contrario a sus intereses ante el comportamiento de un Red Bull sin ritmo y bastante complejo de conducir.

Tampoco obtuvieron un gran resultado Fernando Alonso (11º) y Carlos Sainz (15º). El piloto de Aston Martin no mejoró en su segundo intento después de un mal primer sector y se quedó a dos centésimas de Nico Hulkenberg; mientras que el madrileño ejecutó el peor crono.

Alonso, Albon, Hamilton, Stroll y Sainz se quedan fuera de la Q3 ❌#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/v2lki4ekgm — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

Por si fuera poco, Lewis Hamilton también cayó eliminado en la Q2 y el domingo saldrá desde la 13ª posición. Para muchos pilotos el plan para la carrera será activar el piloto de la remontada y recuperar posiciones para aquellos que en esta 'qualy' se han dado el batacazo.