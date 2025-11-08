El accidente de Oscar Piastri en la carrera al sprint de Brasil que pone patas arriba el Mundial de F1

El accidente de Oscar Piastri en la carrera al sprint de Brasil

El Mundial de Fórmula 1 se ha visto sacudido por el accidente sufrido por Oscar Piastri este sábado 8 de noviembre. Un error en la carrera al sprint le llevó contra el muro, forzando así su eliminación cuando iba tercero y con su compañero Lando Norris en primera posición.

Piastri, segundo del Mundial, se quedó sin sumar en la sesión del sábado en el circuito de Interlagos. Una oportunidad para Norris de alejarse en el liderato y para Max Verstappen de seguir acercándose a uno de los McLaren, con los que compite por el título.

Piastri llegó a Brasil habiendo perdido el liderato del campeonato ante Norris por apenas un punto tras el Gran Premio de México. Verstappen, por su parte, arrancó el fin de semana a 36 puntos del líder.

¡BATACAZO AL MUNDIAL!



PIASTRI SE VA CONTRA EL MURO Y ACABA KO, CON HULKENBERG Y COLAPINTO SALIÉNDOSE EN EL MISMO PUNTO. ¡AHÍ HA HABIDO MUCHO PELIGRO! 😱🔥#BrasilDAZNF1 🇧🇷 🔗 https://t.co/cNHOEDsMnr pic.twitter.com/caf4Zyi5JR — DAZN España (@DAZN_ES) November 8, 2025

Piastri había una mejora significativa en su rendimiento en Brasil después de varias carreras difíciles. El australiano comentó que se sentía "mucho más feliz" con su McLaren en Interlagos en comparación con las últimas semanas.

Aunque no logró la pole —fue tercero a 0.185 segundos de Norris—, su ritmo fue considerablemente mejor que en Austin y México, donde había tenido serias dificultades. Lando obtuvo la pole position para la carrera sprint con un tiempo de 1:09.243, superando al Mercedes de Kimi Antonelli por apenas 0.097 segundos.

Así fue el accidente

Piastri perdió tracción después de pisar una zona mojada en el bordillo a la salida de la curva 3. El contacto de la rueda delantera izquierda con el bordillo mojado causó que el McLaren perdiera adherencia, girara fuera de control y se impactara contra la barrera de seguridad de forma frontal.

Lo más notable del incidente fue que otros dos pilotos cometieron exactamente el mismo error momentos después. Tanto Nico Hulkenberg como Franco Colapinto también perdieron el control en el mismo punto después de pisar la zona mojada del bordillo, provocando que ambos también se estrellaran contra las barreras.

La acumulación de estos tres accidentes simultáneos en la misma curva fue tan grave que la carrera sacó la bandera roja después de apenas seis vueltas. Esto permitió al personal de la FIA realizar trabajos de reparación de las barreras dañadas antes de reiniciar la carrera.