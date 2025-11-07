Fernando Alonso se queda a dos décimas de la 'mini-pole' en la sprint del GP de Brasil y saldrá 5º con Norris 1º y Piastri 3º

Fernando Alonso ha estado muy cerca de lograr una nueva heroicidad en Interlagos, circuito donde se proclamó campeón de Fórmula 1 en 2005 y 2006, además de conseguir su último podio con el Aston Martin allá por 2023. El asturiano dio muestras de poder luchar por la pole en la clasificación al sprint y se quedó a tan solo dós décimas de un Lando Norris que volvió a ganarle la partida a Oscar Piastri.

