Aston Martin despide a siete empleados del área de diseño y reorganiza otra vez su equipo técnico de cara a 2026

Adrian Newey conversa con Fernando Alonso en el Gran Premio de Mónaco F1 2025 Aston Martin

Aston Martin sigue camino de su nuevo proyecto de Fórmula 1 con otra reestructuración técnica que incluye el despido de al menos siete trabajadores del departamento de diseño, según ha informado BBC Sport.

Este movimiento responde a la necesidad de adaptar su estructura interna de cara a la temporada 2026, cuando entrarán en vigor los nuevos reglamentos técnicos y la escudería comenzará su alianza con Honda como proveedor de motores.

Entre los nombres que abandonan la formación de Silverstone destacan Eric Blandin, quien llegó desde Mercedes en 2022 como subdirector técnico y actualmente ocupaba el cargo de director de aerodinámica, y Akio Haga, exjefe de diseño.

Aunque el equipo no ha confirmado oficialmente las identidades, sí ha reconocido que se está produciendo una reestructuración interna.

"No comentamos asuntos internos y no tenemos nada que anunciar por ahora", declaró un portavoz del equipo a la BBC.

"Sin embargo, estamos atravesando una reestructuración técnica de cara a 2026 que será anunciada próximamente".

Adrian Newey, en su primera presencia en los circuitos con el equipo Aston Martin en Mónaco Aston Martin

La firma de Newey marca el rumbo

La reorganización llega pocos meses después del fichaje más sonado de Aston Martin en los últimos años: Adrian Newey, considerado el diseñador más exitoso en la historia de la Fórmula 1.

El ingeniero británico se incorporó a la escudería como managing technical partner y ya está liderando el diseño del monoplaza de 2026.

A su lado, el equipo también ha sumado a Enrico Cardile, exdirector técnico de chasis de Ferrari, quien empezó a trabajar con Aston Martin en agosto tras abandonar la Scuderia en julio.

Ambos representan el núcleo técnico de un proyecto ambicioso que busca consolidarse como alternativa real a los grandes dominadores del campeonato.

Desde que Lawrence Stroll tomó el control de la escudería, Aston Martin ha desarrollado una agresiva política de contrataciones con el objetivo de convertir al equipo en campeón del mundo.

A las llegadas de Newey y Cardile se suma también la de Andy Cowell, exjefe de motores de Mercedes HPP, que ocupa ahora el puesto de director general y jefe de equipo.

Ajustes dentro del límite presupuestario

La salida de estos ingenieros forma parte también de una estrategia para mantenerse dentro del límite presupuestario impuesto por la FIA.

A excepción de los tres sueldos más altos de cada escudería, todos los salarios vinculados al diseño del coche se contabilizan dentro del cost cap.

Fernando Alonso y Adrian Newey en la fábrica de Aston Martin en Silverstone. Aston Martin

Algunas de las personas despedidas podrían ser reubicadas dentro del grupo Aston Martin Performance Technologies, la división de ingeniería avanzada que también forma parte del proyecto global de Stroll.

Allí fue destinado Andrew Green, exdirector técnico del equipo, antes del inicio de la temporada 2023.

Infracción menor del reglamento financiero

Hace unos días también se conoció que Aston Martin ha incurrido en una infracción procedimental menor del reglamento financiero de la Fórmula 1.

La escudería presentó fuera de plazo la documentación económica correspondiente a la temporada 2024 debido a un problema de salud de la persona encargada de firmar los papeles en la empresa auditora externa.

La FIA ha confirmado que el equipo no superó el límite presupuestario, y que la infracción fue "muy menor", sin que se haya buscado ni obtenido ninguna ventaja deportiva.

La única consecuencia es que Aston Martin deberá asumir los costes administrativos del proceso.

Lawrence Stroll y Adrian Newey sellan el acuerdo Aston Martin

2026: el gran objetivo

Con todos estos cambios, Aston Martin mira a 2026 como el año clave para dar un salto cualitativo.

Será entonces cuando entre en vigor su nuevo acuerdo con Honda, que fabricará los motores del equipo tras años de asociación con Red Bull.

Además, el equipo ha anunciado la incorporación del piloto estadounidense Jak Crawford como tercer piloto y reserva de Fernando Alonso y Lance Stroll en todos los grandes premios del próximo año.

La reestructuración marca el inicio de una nueva era en Aston Martin, que combina experiencia, innovación y talento para intentar luchar por el título mundial en el futuro inmediato.