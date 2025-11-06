El asiento de Lance Stroll vuelve a estar en duda, incluso para 2026: Aston Martin, eje del mercado de fichaje de pilotos

Lawrence Stroll y Lance Stroll conversan en el box de Aston Martin Aston Martin

Aston Martin se ha convertido en uno de los grandes agitadores de la Fórmula 1. Con la escudería de Silverstone se relacionan a mecánicos, direcctivos, ingenieros,... y ahora también pilotos.

De cara a la revolución reglamentaria de 2026, la escudería británica lleva tiempo recopilando el talento de más alto nivel y el último paso podría ser cambiar la alineación de pilotos que mantiene desde 2023.

Según varios rumores del paddock, tanto Charles Leclerc como Oscar Piastri figuran en los planes de Lawrence Stroll para pilotar su ambicioso proyecto.

El detonante de esta ola de rumores ha sido Ralf Schumacher, expiloto y comentarista, quien desveló en el pódcast Backstage Boxengasse que Aston Martin ya ha iniciado contactos con pilotos de primer nivel.

"Están buscando urgentemente un cambio para 2026 o, como muy tarde 2027. Uno de los candidatos es Oscar Piastri, y puedo decir con bastante seguridad que esas conversaciones ya están ocurriendo".

Schumacher también apuntó a Charles Leclerc como otra opción seria en la agenda de Aston Martin.

"Si Charles lo desea, también es una posibilidad. Y quién sabe, podrían incluso tratar de romper un contrato si surge una alternativa sólida para el próximo año".

Sus declaraciones han intensificado las especulaciones sobre una reestructuración profunda en el equipo británico, que encajaría con lo que mucha gente en el paddock lleva reclamando a los de Silverstone desde hace tiempo.

El piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, celebra su minipole. Reuters Reuters

Piastri, incómodo en McLaren

En el caso de Oscar Piastri, los rumores de una posible salida de McLaren encuentran fundamento en los episodios recientes de tensión vividos en la escudería de Woking.

Aunque ha brillado en pista durante 2025, el joven australiano ha sido objeto de decisiones controvertidas, como la orden de devolver posición a Lando Norris en Monza o el toque entre ambos en Singapur.

Estas situaciones, unidas al llamado protocolo interno de 'Papaya Rules', han generado un clima de malestar que no habría pasado desapercibido para su mánager, Mark Webber.

Según el medio F1 Insider, Webber no estaría conforme con el trato hacia su piloto, y ya se habrían producido movimientos para explorar salidas alternativas.

Ralf Schumacher alimentó esta idea al asegurar que "si un piloto pierde la confianza en su equipo, o viceversa, es una señal clara de que pueden producirse consecuencias. Tengo la impresión de que Piastri ha quedado tocado tras lo ocurrido".

Charles Leclerc y Lance Stroll en el GP de China Aston Martin

Leclerc explora alternativas

Mientras tanto, el caso de Charles Leclerc también se ha reactivado pese a ser la grand apuesta de la escudería italiana en los últimos años.

El monegasco renovó con Ferrari en 2024 mediante un contrato de duración no especificada, pero su frustración con el rendimiento del SF-25 durante esta temporada habría despertado dudas sobre su futuro en Maranello.

El representante de Leclerc, Nicolas Todt, habría mantenido encuentros con figuras clave de equipos rivales, como Andrea Stella (McLaren), Toto Wolff (Mercedes) y el propio Lawrence Stroll.

Según el medio italiano RMC Motori, estas reuniones son "exploratorias" y buscan alternativas reales si Ferrari no cumple sus promesas para el nuevo reglamento de 2026.

Todt fue claro en declaraciones recientes: "Charles es uno de los grandes talentos de su generación. Necesita un coche ganador, no más excusas".

El proyecto Aston Martin

La ambición de Aston Martin justifica el interés por estos pilotos. Con la llegada de Honda como proveedor de motores en 2026, la construcción del AMR Technology Campus y el fichaje estelar de Adrian Newey, el equipo aspira a disputar el Mundial desde el primer año del nuevo reglamento.

Lawrence Stroll ha definido su mentalidad como "implacable", y ha reconocido que no se detendrá "hasta ser campeones del mundo".

Esa presión competitiva puede obligarle a tomar decisiones drásticas, incluso en lo personal.

Hasta el momento, Max Verstappen era el único gran nombre que había sonado para aterrizar en el futuro en Silverstone pero a medida que se acerca el momento cada vez suenan más candidatos.

La temporada 2026 parece ser un año de transición mientras se valoran cómo han arrancado esta nueva era de la Fórmula 1 cada escudería, pero 2027 seguro que será una temporada con muchos cambios en los asientos.

Stroll, siempre en el aire

Con la posible llegada de Leclerc o Piastri, surge la gran pregunta: ¿quién se quedaría fuera?

Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll tienen contrato hasta finales de 2026, pero más allá de esa fecha, todo es una incógnita.

Alonso, que ya ha dejado claro que su continuidad dependerá del rendimiento del monoplaza de 2026 y de sus sensaciones, podría retirarse al final de esa temporada o alargar una más si se encuentra cómodo.

"Si el coche va bien, será mi última temporada. Si no, quizás haga una más para acabar con buen sabor de boca", declaró recientemente.

Fernando Alonso junto a Lance Stroll en Baréin 2024 Aston Martin

En el caso de Lance Stroll, la situación es más delicada. A pesar de su parentesco con el propietario, su rendimiento ha sido objeto de críticas constantes.

Recientemente Felipe Drugovich reveló que el canadiense estuvo muy cerca de abandonar la Fórmula 1 a finales de 2023.

El piloto brasileño, que fue reserva del equipo, afirmó en el pódcast Na Ponta dos Dedos que existieron "negociaciones avanzadas" para que él asumiera ese asiento si Lance decidía retirarse.

Aunque finalmente Stroll siguió en la parrilla, la duda permanece: ¿tendría cabida en un Aston Martin que lucha por ser campeón del mundo?

La 'Silly Season'

Paralelamente, algunos medios han especulado con una operación de doble intercambio: Leclerc a McLaren y Piastri a Ferrari.

Aunque de momento sólo son rumores del paddock, esta posibilidad está sobre la mesa si los entornos de ambos pilotos consideran que su ciclo en sus respectivos equipos ha terminado.

El intercambio también fue una opción que sonó con fuerza cuando Ferrari fichó a Lewis Hamilton para esta temporada 2025 y dejó a Carlos Sainz sin asiento.

Finalmente la decisión del equipo alemán fue dar una opción al novato Andrea Kimi Antonelli y obligar al español a buscarse un hueco en otro equipo (Williams F1).

Mark Webber, por su parte, ha intentado enfriar el tema, señalando que "Oscar aún tiene margen de desarrollo en McLaren. Ferrari podría llegar más tarde, pero debe completar su crecimiento".

La escudería de Silverstone se enfrenta a un momento decisivo. Con recursos, talento y ambición de sobra, solo le falta una alineación que refleje sus aspiraciones.

Y aunque el apellido Stroll siga pesando en el garaje, el asiento que lo porta vuelve a estar en duda. Por primera vez, ni siquiera 2026 parece garantizado.