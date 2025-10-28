Aston Martin anuncia su nueva alineación de pilotos: cambios inminentes con vistas a 2026 y al futuro del equipo

Fernando Alonso, Felipe Drugovich, Lance Stroll y Stoffel Vandoorne, en un test de Aston Martin en 2024 Aston Martin

Aston Martin sigue moviendo sus fichas con la mirada puesta en el gran punto de inflexión que supondrá la temporada 2026 de Fórmula 1.

Mientras lucha por mejorar unos resultados discretos en el presente -ocupan el séptimo puesto en el Mundial de Constructores con 69 puntos-, la escudería británica da pasos estratégicos hacia el futuro.

El último de ellos es el nombramiento del joven Jak Crawford como nuevo tercer piloto del equipo, en sustitución del brasileño Felipe Drugovich, que ha firmado con Andretti para competir en la Fórmula E.

El anuncio tiene un trasfondo más profundo que una simple rotación en el rol de reserva.

Con los contratos de Fernando Alonso y Lance Stroll finalizando al término de 2026, y con una revolución técnica en camino (nuevo reglamento, asociación con Honda, y el trabajo conjunto con Adrian Newey), Aston Martin necesita tener preparadas sus alternativas.

Y el nombre de Jak Crawford, de apenas 20 años, empieza a colocarse con fuerza como uno de los candidatos naturales para ocupar un asiento en la parrilla del futuro.

Un joven con galones

Crawford llega a este rol con un currículum que respalda la confianza del equipo.

Actualmente disputa su tercera temporada en la Fórmula 2, donde marcha segundo en la clasificación general, solo por detrás de Leonardo Fornaroli.

Además de sus méritos en pista, el piloto estadounidense ha acumulado más de 2.000 kilómetros de experiencia con monoplazas de Fórmula 1, integrándose plenamente en el entorno técnico de Aston Martin.

Durante 2025 ha sido una presencia constante en el simulador del AMR Technology Campus en Silverstone, contribuyendo tanto al desarrollo del actual AMR25 como a la creación del futuro monoplaza AMR26.

Su debut oficial al volante de un Fórmula 1 se produjo en los Libres 1 del Gran Premio de México, a los mandos del coche de Lance Stroll.

"Estoy increíblemente orgulloso de ser confirmado como piloto reserva para 2026. Es un momento clave en mi carrera y una gran motivación para seguir creciendo", afirmó el joven norteamericano.

Jak Crawford, en el box de Aston Martin Aston Martin

La visión del equipo

Desde la dirección del equipo no han escatimado en elogios. Andy Cowell, CEO y jefe de equipo, destacó que "Jak ha demostrado ser un valor clave dentro de nuestra estructura".

"Su trabajo en simulador ha sido esencial y su rendimiento en F2, excelente. Estamos encantados de seguir acompañando su evolución", aseguró.

Cowell, pieza central del nuevo ciclo que pretende impulsar Lawrence Stroll, valora especialmente el perfil de Crawford: joven, comprometido, integrado ya en la dinámica de trabajo del equipo y con una sólida proyección.

Fernando Alonso y Andrew Vizard, en el GP de China 2025 Aston Martin

En busca de un asiento

La pregunta que empieza a rondar el paddock es evidente: ¿está Crawford llamado a ocupar uno de los asientos titulares cuando finalicen los actuales contratos?

Fernando Alonso llegará a 2026 con 45 años, y aunque su motivación sigue intacta, él mismo ha reconocido que evaluará año a año su continuidad.

Por otro lado, Lance Stroll, aunque respaldado institucionalmente por su padre, podría plantearse un cambio si sigue sin ser tan competitivo como su compañero de box, forzado por las necesidades de resultados del equipo.

Con este contexto, Crawford se convierte en una de las piezas clave de la transición de la escudería de Silverstone, un piloto formado dentro del equipo, conocedor de su metodología y con bagaje real en pista.

El objetivo de Aston Martin es claro: no repetir errores del pasado y asegurar una estructura sólida para cuando llegue el gran salto de 2026.

El movimiento es una señal más de que, en Silverstone, el futuro ya está en marcha. Y Crawford, con su juventud y ambición, está preparado para subirse a ese tren.