Red Bull duda con el próximo compañero de Verstappen y una leyenda del motor apunta a Alex Palou: "Es el piloto perfecto"

Un asiento en la escudería más dominante de los últimos años y muchos candidatos que postulan a acompañar a Max Verstappen en el garaje de Red Bull. Así se podría describir la situación que atraviesa la marca austriaca ante los intentos fallidos de Liam Lawson y Yuki Tsunoda.

Tras la salida de Checo Pérez -aunque su última temporada ya fue decepcionante-, los de Milton Keynes no han conseguido sumar puntos en los dos coches de manera regular. Laurent Mekies y Helmut Marko ya preparan un nuevo cambio y aunque todo apunta a que Isack Hadjar será el próximo compañero de Max, Jacques Villeneuve apuesta por Álex Palou.

El campeón de la Fórmula 1 en 1997 y de la IndyCar en 1995 se ha deshecho en elogios hacia un piloto al que considera "perfecto" para el futuro de Red Bull. "Ha ganado carreras bajo presión y en muchas circunstancias diferentes", afirmó en declaraciones recogidas por MARCA.

El canadiense, presente este fin de semana en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo del GP de México, se mostró muy crítico con las actuaciones de Tsunoda. Cabe recordar que el japonés aterrizó como reemplazo de Liam Lawson en Red Bull, dos carreras después del inicio de temporada. "¿Tsunoda? ¿Cuántos años lleva... cinco? Ya hemos visto si es bueno... y no lo es", dijo.

Precisamente, sobre Lawson sí guarda una opinión positiva. Pero considera que aún hay alguien mejor para el puesto. "Aún tiene cosas que mostrar (Lawson). No tiene mucha experiencia. Mantenlo y luego traete a Álex Palou de la IndyCar".

La apuesta por Palou

Villeneuve ya en el pasado había expresado su admiración por el piloto español, asegurando no entender por qué ningún equipo en el 'Gran Circo' le había dado la oportunidad.

"No entiendo cómo no está en Fórmula 1, no tiene sentido. Por alguna razón, no se presta atención a lo que hacen los pilotos en EE.UU. ¿Por qué vas a preferir antes a un piloto de F2 que a Palou?", expresaba.

"Es un piloto de carreras muy fiable y ha recibido mucho mejor entrenamiento y práctica que un piloto de Fórmula 2. Compite bajo una presión tremenda en las 500 Millas de Indianápolis, en diferentes tipos de pistas, y siempre está entre los primeros", aseguró.

Álex Palou celebra su victoria en el pasado Gran Premio de Monterrey de IndyCar Reuters

La opción de Villeneuve ya la contempló Helmut Marko en el pasado. El asesor ejecutivo de Red Bull lo tuvo en sus quinielas hace unos años, como hemos sabido a colación del juicio en el que el piloto español se enfrenta a una demanda de McLaren por romper su contrato con el equipo británico.

En las declaraciones, el propio Palou admitió haber tenido conversaciones con Marko para firmar por Racing Bulls hace dos años. No obstante, las negociaciones acabaron fracasando supuestamente por la intervención de Zak Brown, CEO de la escudería papaya.