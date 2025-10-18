Carlos Sainz se sube al podio en la victoria de Verstappen en la sprint del GP de Estados Unidos con los dos McLaren fuera

Quién le iba a decir a Carlos Sainz cuando fichó por el equipo Williams que iba a subirse dos veces al podio este año. El madrileño ha dado un golpe encima de la mesa en el mejor momento de la temporada para liderar a los de Grove en la lucha por la quinta posición en el Mundial de Constructores.

Tras el GP de Azerbaiyán, Carlos Sainz ha vuelto a subirse al tercer cajón del podio tras aprovecharse del accidente que provocó Oscar Piastri en la curva 1 de la primera vuelta. Un "incidente de carrera" que dejó fuera de la pelea a los dos McLaren, a Fernando Alonso y a Nico Hulkengerg, quien terminó 14º tras salir 4º.

La sprint estuvo condicionada por esa mala decisión del australiano y el safety-car tuvo que hacer acto de presencia hasta en dos ocasiones. La primera vez que salió fue nada más comenzar la carrera y estuvo durante cinco vueltas, después apareció en los últimos tres rodeos cuando Stroll se llevó por delante a Ocon.

A pesar de tener a los dos McLaren fuera de la pelea, Verstappen no tuvo una victoria cómoda. Russell lo intentó a la desesperada tras la recta más larga y sacó al Red Bull del asfalto. La maniobra era imposible, el Mercedes llegaba muy colado, pero Verstappen no perdió los nervios y más adelante consolidó la ventaja.

El tetracampeón del mundo certificó un triunfo tan moral como efectivo: se queda a 55 puntos de Piastri y 33 de Norris, que tendrán que resolver sus problemas de puertas para adentro.

Hubo otro adelantamiento estelar: Hamilton pasó a Leclerc con insospechada agresividad en la recta tras un error del monegasco en las enlazadas del primer sector. Después recortó y se acercó a Carlos, pero no hubo una pelea directa entre el Ferrari y su antiguo dueño.

Sainz igualmente aseguró seis puntos y un tercer puesto de mucho valor en el esprint. No tuvo que hacer muchos aspavientos en carrera, simplemente clasificó bien (7º) y se salvó del drama en la curva uno.