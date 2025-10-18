Carlos Sainz se sube al podio en la victoria de Verstappen en la sprint del GP de Estados Unidos con los dos McLaren fuera
El accidente provocado por Oscar Piastri en la primera vuelta permite al neerlandés recortar puntos en la pelea por el Mundial de Fórmula 1.
Quién le iba a decir a Carlos Sainz cuando fichó por el equipo Williams que iba a subirse dos veces al podio este año. El madrileño ha dado un golpe encima de la mesa en el mejor momento de la temporada para liderar a los de Grove en la lucha por la quinta posición en el Mundial de Constructores.
Tras el GP de Azerbaiyán, Carlos Sainz ha vuelto a subirse al tercer cajón del podio tras aprovecharse del accidente que provocó Oscar Piastri en la curva 1 de la primera vuelta. Un "incidente de carrera" que dejó fuera de la pelea a los dos McLaren, a Fernando Alonso y a Nico Hulkengerg, quien terminó 14º tras salir 4º.
La sprint estuvo condicionada por esa mala decisión del australiano y el safety-car tuvo que hacer acto de presencia hasta en dos ocasiones. La primera vez que salió fue nada más comenzar la carrera y estuvo durante cinco vueltas, después apareció en los últimos tres rodeos cuando Stroll se llevó por delante a Ocon.
A pesar de tener a los dos McLaren fuera de la pelea, Verstappen no tuvo una victoria cómoda. Russell lo intentó a la desesperada tras la recta más larga y sacó al Red Bull del asfalto. La maniobra era imposible, el Mercedes llegaba muy colado, pero Verstappen no perdió los nervios y más adelante consolidó la ventaja.
El tetracampeón del mundo certificó un triunfo tan moral como efectivo: se queda a 55 puntos de Piastri y 33 de Norris, que tendrán que resolver sus problemas de puertas para adentro.
Hubo otro adelantamiento estelar: Hamilton pasó a Leclerc con insospechada agresividad en la recta tras un error del monegasco en las enlazadas del primer sector. Después recortó y se acercó a Carlos, pero no hubo una pelea directa entre el Ferrari y su antiguo dueño.
Sainz igualmente aseguró seis puntos y un tercer puesto de mucho valor en el esprint. No tuvo que hacer muchos aspavientos en carrera, simplemente clasificó bien (7º) y se salvó del drama en la curva uno.