Un accidente que puede avivar la pelea por el Mundial: los dos McLaren fuera en la sprint del GP de Estados Unidos

Accidente en la curva 1 de la carrera al sprint del GP de Estados Unidos. Captura de redes sociales

Un adelantamiento arriesgado de Oscar Piastri sobre Lando Norris desembocó en una carambola que terminó con Fernando Alonso también fuera.

Un caos absoluto. Así se puede definir lo acontecido en la curva 1 de la primera vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Una mala decisión de Oscar Piastri acabó con su carrera, la de su compañero y principal amenaza en la pelea por el Mundial de Fórmula 1, Lando Norris, y también con Fernando Alonso.

Piastri, que partía desde la tercera posición, salió mejor que Norris y en el intento de adelantarle, hizo la primera curva del circuito de COTA por el exterior para luego hacer un lazo y rebasarle por el interior. Sin embargo, se llevó por delante al Sauber de Hulkenberg quien, a su vez, golpeó al Aston Martin del asturiano que estaba a punto de adelantarle.

En su choque con el alemán, Piastri se llevó por delante también a Lando Norris. Con los dos McLaren fuera de la pelea, se le abre una nueva oportunidad a Max Verstappen de luchar por el Mundial.

UNA DE LAS SALIDAS MÁS LOCAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS 😳



Hulkenberg desencadena el efectó dominó que deja KO a Norris, Piastri y Alonso 😵#USADAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/t3Jkdjcg48 — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

De conseguir la victoria, el tetracampeón del mundo recortaría 8 puntos a Oscar Piastri y Lando Norris. Por lo tanto, se quedaría a 33 puntos del piloto británico -segundo en la clasificación- y a 55 puntos del australiano.

A falta de la carrera del domingo, todavía restan cinco grandes premios para el final de la temporada y la amenaza de Verstappen es real. El Mundial ya no depende de únicamente de los dos pilotos de McLaren.