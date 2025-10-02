La Fórmula 1 estrena el 'aire acondicionado' en el GP de Singapur: así funciona y por qué no se ha usado antes

El Gran Premio de Singapur abrirá un capítulo inédito en la Fórmula 1 este fin de semana en la decimoctava prueba del calendario de esta temporada.

La cita en Marina Bay ha sido la primera oficialmente declarada de "riesgo térmico" por la FIA, lo que ha obligado a los equipos a disponer de sistemas de refrigeración para los pilotos.

La decisión llega tras las alarmantes experiencias vividas en el GP de Qatar 2023, cuando el calor puso al límite la salud de varios protagonistas.

Holy fuck I hope Lance is alright.... pic.twitter.com/0wDj7fxa03 — Maura (@MVWXE) October 8, 2023

En aquella carrera de 2023, las condiciones fueron tan extremas que Logan Sargeant tuvo que abandonar exhausto, Esteban Ocon llegó a vomitar dentro del casco y Lance Stroll se desmayó después de cruzar la meta.

El episodio supuso un punto de inflexión: la FIA comprendió que el calor podía convertirse en un factor de riesgo similar al de la lluvia o la falta de visibilidad.

A partir de entonces se empezó a trabajar en un sistema que garantizara cierta regulación térmica dentro del habitáculo.

El objetivo era tenerlo disponible especialmente en circuitos urbanos como Marina Bay, donde la humedad roza el 80% y el aire apenas circula en el interior del monoplaza.

El chaleco refrigerante

La solución se llama Cypher Pro Micro Cooler, desarrollado por la empresa estadounidense Chillout Motorsport.

Popularmente se lo conoce como el "aire acondicionado de la F1", aunque en realidad se trata de un sistema hidráulico ultraligero que enfría directamente el torso y la espalda del piloto.

El dispositivo combina dos elementos:

- Una caja de control fabricada en fibra de carbono, con microcompresor, evaporador y condensador que mantienen frío el líquido.

- Una camiseta interior ignífuga con casi 50 metros de tubos cosidos que recorren el cuerpo.

Los nuevos chalecos refrigerados de la F1

El fluido refrigerado circula por esta red de conductos y permite reducir la temperatura corporal hasta 4,4 grados, una cifra que puede marcar la diferencia entre aguantar una carrera de dos horas o sufrir un golpe de calor.

El sistema pesa 2,14 kilos, ofrece una capacidad de refrigeración de 400 watts y funciona a 12V o 24V.

Su tamaño compacto permite instalarlo en un lateral del cockpit o incluso dentro del propio monoplaza sin comprometer la seguridad.

Para evitar que el uso del chaleco suponga un lastre competitivo, la FIA ha introducido una norma específica: cuando se declare "riesgo térmico", el peso mínimo de los coches se incrementa en 5 kilos en carrera y en 2 kilos en entrenamientos y clasificación.

Además, los pilotos que decidan no utilizarlo deberán añadir medio kilo de lastre, garantizando así la equidad.

Estreno en Marina Bay

El circuito de Singapur es uno de los más exigentes físicamente: temperaturas en el cockpit superiores a 55 grados, humedad asfixiante y una carrera que suele superar las dos horas.

En este contexto, varios equipos confirmaron el uso del sistema. Aston Martin anunció que Fernando Alonso y Lance Stroll lo llevarían durante todo el fin de semana.

Enrico Cardile, director técnico, explicó que "Lance y Fernando intentarán mantenerse lo más frescos posible, así que llevarán chalecos de refrigeración aprobados por la FIA para regular su temperatura interna".

Fernando Alonso con el nuevo chaleco refrigerado en su prueba en Monza

Otros pilotos como Charles Leclerc también lo han probado y han señalado que el sistema es cómodo, sin interferir con la conducción ni con la visibilidad de los mandos.

Aunque su debut oficial se produce en Singapur, el chaleco se ensayó en 2024 en entrenamientos como los de México y Monza.

Fernando Alonso ya lo probó en los Libres 2 de Monza y, aunque entonces las temperaturas no fueron extremas, la experiencia permitió comprobar que no afecta a la movilidad ni al rendimiento.

Charles Leclerc fue aún más explícito: "Es cómodo y no da problemas al volante. Ojalá pudiéramos usarlo en todas las carreras".

Un paso adelante

El nuevo sistema de refrigeración no debe confundirse con los chalecos de gel congelado que se usan en parrilla ni con un aire acondicionado convencional.

Se trata de un dispositivo activo, integrado en la ropa ignífuga, que respeta todas las normativas de seguridad contra incendios.

Es un avance tecnológico pensado para proteger a los pilotos en condiciones extremas, donde la resistencia física es tan determinante como la velocidad del coche.

La FIA, consciente de que las condiciones cada vez más exigentes de algunos circuitos urbanos pueden poner en riesgo la integridad de los pilotos, ha querido adelantarse con una normativa que ya se considera pionera.

El Gran Premio de Singapur 2025 será recordado no solo por lo deportivo, sino también por haber marcado un antes y un después en la protección de los pilotos.

La introducción del chaleco refrigerante supone una revolución silenciosa: una medida de seguridad que no resta espectáculo, que no altera la competencia y que demuestra que la Fórmula 1 sigue evolucionando.