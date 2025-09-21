De la Rosa desvela las opciones de Alonso y Aston Martin para este 2025: los dos circuitos a los que se aferran para salvar el año

Fernando Alonso, en el Aston Martin AMR25, y Pedro Martínez de la Rosa

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán ha confirmado los temores de Fernando Alonso y del propio equipo Aston Martin.

El asturiano se mostró sincero tras la prueba, en la que solo pudo ser decimoquinto: "Somos el último coche de la parrilla".

Un diagnóstico demoledor que dejó claro que, más allá de la penalización en la salida por reaccionar al movimiento de Oscar Piastri, el ritmo no existía y cualquier intento de puntuar era inviable.

El bicampeón mundial explicó que la sanción no cambió nada. Con o sin ella, la pelea se limitaba a sobrevivir en el fondo, midiéndose con los Alpine y poco más.

Alonso incluso admitió que de las siete carreras que restan este 2025, en tres -Bakú, México y Las Vegas- ya saben de antemano que serán los últimos.

Su prioridad, en esos escenarios, será pasar desapercibidos, no dañar el coche y minimizar riesgos.

🗣️ Fernando Alonso señala los GP's en los que más le tocará sufrir hasta final de temporada#AzerbaiyanDAZNF1 🇦🇿 pic.twitter.com/8ymyT1b256 — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Las limitaciones del AMR25

En clasificación, Alonso había rozado la Q3 y partía undécimo, pero la ilusión duró poco. El AMR25 no respondió y terminó condenado a un rol secundario.

"Hicimos las 51 vueltas en la parte trasera, intentando pensar en la siguiente", señaló el piloto.

Su frustración era evidente, sobre todo al recordar que en Zandvoort dejaron escapar una oportunidad que se les ajustaba mejor.

La radiografía del año es contundente: en circuitos de media y baja carga aerodinámica, donde prima la eficiencia, Aston Martin se hunde.

Lo vivido en Monza, donde Alonso habló de "pequeño milagro", es la excepción que confirma la regla.

Los escenarios propicios

En el análisis posterior en DAZN, Pedro Martínez de la Rosa, embajador de Aston Martin, fue muy claro.

Confirmó que el equipo deposita esperanzas en Singapur y Brasil como trazados que podrían maquillar una temporada gris.

"Singapur puede ser uno de esos circuitos donde podemos ir bien", aseguró el expiloto.

El trazado urbano, con curvas lentas y necesidad de carga máxima, reduce la importancia de la velocidad punta y de la eficiencia aerodinámica, dos puntos débiles del monoplaza.

Es un escenario similar a Hungría, donde ya consiguieron aprovechar mejor el coche.

El otro circuito señalado es Interlagos, sede del Gran Premio de Brasil. Allí, pese a ser un trazado más rápido, las características técnicas pueden permitir al equipo verde pelear por los puntos.

También se menciona Qatar como opción secundaria, aunque De la Rosa advierte que será más difícil repetir milagros.

Fernando Alonso y Andrew Vizard, en el GP de China 2025 Aston Martin

A la defensiva

El contraste es inevitable: mientras algunos rivales avanzan, Aston Martin lucha por no descolgarse.

Alonso lo resume con crudeza: "Sabíamos que en México, en Las Vegas, íbamos a ser los últimos". Palabras que reflejan resignación, pero también realismo.

El equipo ha decidido marcar objetivos claros y no perder energías en circuitos imposibles. La clave será aprovechar al máximo las pocas oportunidades que quedan.

Si Singapur y Brasil cumplen lo esperado, Aston Martin podría rescatar un puñado de puntos vitales para mantener dignidad en la clasificación y, sobre todo, terminar la campaña con un mínimo de satisfacción.

El futuro inmediato invita a la cautela, pero también a la preparación de 2026, cuando el cambio reglamentario abrirá un nuevo horizonte.

Mientras tanto, los de Silverstone deberán aferrarse a esos dos oasis en medio del desierto competitivo que supone este 2025.