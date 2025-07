Sebastian Vettel prepara su regreso a la Fórmula 1: "Tengo que tomar conciencia de la tarea que tengo por delante"

Sebastian Vettel podría estar preparando su regreso a la Fórmula 1, aunque no como piloto. El alemán, que se retiró a finales de 2022, ha reconocido que mantiene conversaciones con Helmut Marko, asesor de Red Bull y pieza clave en la formación de talentos del equipo.

La posible sucesión de Marko ha colocado a Vettel en el centro de los rumores sobre un rol directivo en la escudería que le llevó a la cima del automovilismo.

Desde su retirada, el cuatro veces campeón del mundo ha optado por alejarse del foco mediático. Ha dedicado su tiempo a su familia y a proyectos personales, incluyendo iniciativas medioambientales.

Sin embargo, Vettel confiesa que aún echa de menos la intensidad del paddock, especialmente "la toma de decisiones en momentos clave, donde no hay segundas oportunidades", explica en una entrevista en Auto Motor und Sport.

Aunque ha cerrado la puerta a un regreso como piloto, Vettel no descarta un papel más estructural dentro del gran circo, y la figura de Helmut Marko se perfila como el modelo a seguir.

La mente detrás de Red Bull

Marko, con contrato hasta finales de 2026, ha sido mentor de algunas de las mayores estrellas de la categoría, incluido el propio Sebastian.

"Conozco muy bien a Helmut, seguimos en contacto. Si eso se volviera algo más concreto, primero tendría que tomar conciencia de la tarea que tendría por delante", asegura.

"Una decisión dependería mucho de eso. Por mi experiencia y mi perfil, seguro que aporto cierta competencia", declaró el alemán.

El respeto entre ambos es mutuo. Vettel no oculta que la figura de Marko es difícil de reemplazar: "No es reemplazable", ha dicho con claridad.

Aun así, la posibilidad de que el alemán se convierta en el rostro visible del programa de jóvenes talentos de Red Bull toma cada vez más fuerza.

Max Verstappen, actual líder del equipo y heredero deportivo de Vettel, apoya la posible incorporación del alemán.

"Es más que normal que alguien que ha logrado tanto con Red Bull, que ha sido formado por Red Bull, tenga siempre un sitio disponible. Seb siempre mantuvo una gran relación con Helmut", aseguró el neerlandés.

Christian Horner, Helmut Marko y Max Verstappen mantienen una charla durante el GP de Baréin 2024 Europa Press

Las opciones de Vettel

Pero Vettel no se limita a pensar únicamente en Red Bull. También ha mostrado interés en el papel de mentor independiente, al estilo de su excompañero Mark Webber, quien gestiona la carrera de Oscar Piastri.

El alemán cree firmemente en la importancia del acompañamiento emocional y estratégico para los pilotos jóvenes.

"No se trata de decirles dónde frenar o cómo tomar una curva. Eso deben aprenderlo ellos mismos. Lo importante son los consejos en el plano mental".

Vettel recuerda cómo él mismo buscó ayuda en su momento: "Una vez llamé a Michael Schumacher para preguntarle cómo hacía el primer sector de Suzuka".

"Él ya se había retirado. Me contestó: 'No tengo ni idea. ¿Qué quieres que te diga ahora?'". Aquel intercambio le enseñó que la intuición es clave, más allá de los detalles técnicos.

Su visión como mentor es clara: "No puedes cambiar a las personas, solo potenciar sus fortalezas y trabajar en sus debilidades".

"Y tampoco se trata de moldear a un piloto para que sea el próximo Hamilton o Schumacher. Eso no funciona. Hay que ver al ser humano tal como es".

El perfil de Vettel también ha sido vinculado con cargos de mayor peso institucional, como el de presidente de la FIA. Ross Brawn sugirió en su día que el alemán sería un candidato ideal para liderar el organismo rector del automovilismo.

No obstante, el propio Vettel se muestra cauteloso: "No conozco lo suficiente las tareas de un presidente de la FIA. Desde la F1 solo se ve una parte. Sería poco serio decir ahora que me lo puedo imaginar".

Por ahora, el alemán prefiere no precipitarse. Su regreso no es inminente, pero sí parece inevitable en alguna forma.

Ya sea como asesor de Red Bull, mentor independiente o incluso figura institucional, Sebastian Vettel está llamado a tener un papel relevante en la F1 moderna.

Su pasión por la competición y su capacidad analítica lo convierten en un activo valioso para cualquier estructura del paddock.

Y aunque la decisión final aún no está tomada, los fans se ilusionan con volver a ver al cuarto piloto más exitoso de todos los tiempos vinculado a un deporte que todavía lleva muy dentro.

Como él mismo ha dicho: "Tengo que tomar conciencia de la tarea que tengo por delante". La cuenta atrás, quizás, ya ha comenzado.