El debutante Antonelli le gana la partida a los McLaren y consigue la pole para la sprint en el renacer de Alonso, décimo

A sus 18 años Kimi Antonelli ya forma parte de la historia de la Fórmula 1. El italiano ha conseguido la 'mini pole' después de ser el más rápido en la clasificación para la sprint. No lo tuvo fácil puesto que los dos McLaren además de Verstappen apretaron, pero el piloto de Mercedes batió el récord del GP de Miami.

El último intento de la SQ3 fue un auténtico caos, tal y como acostumbran los pilotos. Las posiciones cambiaron de un momento a otro y el orden de la parrilla no pudo esclarecerse hasta que todos completaron su último intento. El primero fue Russell (1.21.791) que se puso líder; no le duró mucho porque apareció Verstappen (1.21.737), aunque el neerlandés se vio superado por un Mercedes que fue dos décimas más rápido.

Tras el intento de Lando Norris que le situó en la segunda posición a una décima del italiano, todo hacía indicar que así quedaría la 'sprint qualifying', pero nada más lejos de la realidad. La vuelta de Piastri iba encaminada a ser la más rápida, pero el australiano se quedó a 45 milésimas.

Por la parte de atrás Charles Leclerc le volvió a ganar la partida a su compañero de equipo Lewis Hamilton. Los dos pilotos de Ferrari saldrán uno al lado del otro, sexto y séptimo respectivamente. Albon y Hadjar se colaron por sorpresa en la SQ3 y terminaron octavo y noveno.

Sin embargo, la gran novedad fue la presencia de Fernando Alonso. Por primera vez esta temporada el asturiano se colaba entre los diez primeros, lo que ya de por sí resultó una heroicidad a raíz del rendimiento del AMR25. Su compañero, Lance Stroll, fue eliminado en la SQ1.

Alonso la cara, Sainz la cruz

Aston Martin había introducido una novedad en el AMR25: un nuevo alerón delantero con "perfiles menos agresivos" para reducir algo de carga y equilibrarlo con los cambios en el alerón trasero, unos cambios que Mike Krack definió como: "Un mejor paquete en términos de carga y resistencia".

El cambio funcionó en el monoplaza que condujo Fernando Alonso, pero no tuvo el mismo resultado en las manos de Lance Stroll. El asturiano se quedó a un segundo y 308 milésimas de Antonelli, lo que supone una clara evidencia de que algo está cambiando en la escudería con sede en Silverstone.

Por el contrario, Carlos Sainz cortó su buena racha con Williams y cayó eliminado en la SQ2 después de no haber conseguido hacer ningún tiempo al no completar ninguna vuelta. Sin embargo, a raíz del resultado de los Libres 1, las sensaciones no son negativas.