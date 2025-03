Piastri se lleva la victoria en el paseo de los McLaren en China, mientras Sainz sigue fuera de los puntos y Alonso abandona

Oscar Piastri no cuajó su mejor actuación en su casa, en el GP de Australia, donde se postuló como uno de los grandes favoritos a llevarse la victoria, pero el sueño terminó convirtiéndose en pesadilla. Sin embargo, si algo tiene la Fórmula 1 es que permite a los pilotos resarcirse y en la segunda carrera de la temporada, en el GP de China, impuso su dominio.

El "segundo" piloto de los McLaren no dejó escapar en ningún momento de la carrera la primera posición de la parrilla que empezó a trabajar el sábado durante la clasificación. A pesar de que George Russell le puso en serios aprietos en la salida, el australiano no sólo consiguió mantener la posición, sino que no tardó en abrir una brecha con el de Mercedes... y con Norris.

Sobre el circuito de Shanghái se volvió a poner de manifiesto que la actual parrilla está dividida en dos: cuatro equipos peleando codo con codo por la victoria, mientras que los seis restantes pugnan por liderar la zona media. El comienzo para Fernando Alonso y Carlos Sainz no está siendo esperanzador. El de Aston Martin abandonó en la vuelta 4, mientras que en el Williams el español terminó 13º.

¡PIASTRI SE LLEVA UN TRIUNFO INCONTESTABLE y Norris salva el doblete de McLaren sobre la bocina! 🔥



¡PIASTRI SE LLEVA UN TRIUNFO INCONTESTABLE y Norris salva el doblete de McLaren sobre la bocina! 🔥

El GP de China tuvo como carta de presentación una salida donde volvió a producirse un nuevo toque entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton que terminó con el alerón delantero dañado del monegasco. Sin embargo, a pesar de perder "20 o 30 puntos de aerodinámica" realizó una carrera muy sólida que terminó con mal sabor de boca cuando Verstappen le arrebató la cuarta posición a falta de tres vueltas.

Además del choque de los Ferrari, la sorpresa la dio Max Verstappen. El comienzo de temporada no está resultando nada sencillo para el tetracampeón del mundo. El Red Bull no tiene tanto ritmo como los McLaren, en Shanghái volvieron a sufrir y 'Mad Max' no tuvo opciones de pelear por la victoria, pero atesoró la cuarta posición en un resultado que no va a acorde con el monoplaza.

La pelea por el podio

Sin ningún incidente de carrera durante las primeras vueltas, las estrategias en las paradas volvieron a poner patas arriba el Gran Premio. George Russell le hizo un 'undercut' a Lando Norris, aunque el de los 'Woking' apenas tardó dos vueltas en devolverle el adelantamiento.

En su parada por boxes, Leclerc decidió no cambiar el alerón y aun así consiguió que Ferrari le diera a Hamilton la orden de dejarle pasar ya que el monegasco registraba mejores tiempos a pesar de tener el monoplaza dañado. Los McLaren, mientras tanto, vivían una carrera plácida, sin ningún sobresalto.

Leclerc empezó a hacer vueltas rápidas personales con el objetivo de arrebatarle a Russell la tercera posición del podio, pero después de muchas vueltas con aire sucio, el Ferrari empezó a caer mientras Hamilton tuvo que lidiar de nuevo con Verstappen.

Tras parar en boxes, el siete veces campeón del mundo registró un ritmo endiablado con el que recortaba un segundo por vuelta a Verstappen, sin embargo al británico le faltaron vueltas y todos los pilotos empezaron a hacer vueltas rápidas personales ante la probabilidad de lluvia en las últimas vueltas.

Max consiguió mantener el ritmo y apretó a falta de diez vueltas para adelantar a un Charles Leclerc que también vio peligrar la quinta posición en detrimento de Hamilton, quien llegó a recortarle 2,7 segundos en una vuelta. A falta de dos vueltas, la carrera se complicó para Norris por un problema en los frenos, lo que permitió a Russell acercarse con peligro, pero al británico también le faltaron vueltas.

¡FERNANDO ALONSO DICE ADIÓS A LAS PRIMERAS DE CAMBIO POR PROBLEMAS EN SUS FRENOS! 💔



¡FERNANDO ALONSO DICE ADIÓS A LAS PRIMERAS DE CAMBIO POR PROBLEMAS EN SUS FRENOS! 💔

El GP de China terminó con la victoria plácida de Oscar Piastri y con el runrún final de Lando Norris donde quedó de manifiesto lo caro que va a suponer conseguir ganar carreras este temporada. La victoria es cosa de cuatro equipos y por el momento nada pueden hacer Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El asturiano tuvo que abandonar en la vuelta 4 por un problema en los frenos cuando estaba 12º. Gasly avisó de que salía fuego y a través de la retransmisión se pudo ver el humo que salía del AMR25, por lo que tras confirmar por radio que no tenía frenos, Fernando Alonso tuvo que abandonar por segunda carrera consecutiva.

La estrategia, por su parte, no le salió bien al equipo Williams con Carlos Sainz y el español en ningún momento pudo soñar con terminar en la zona de puntos. El GP de Japón ya espera en la tercera cita de la temporada de Fórmula 1.