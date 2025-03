Alonso manda un aviso antes del Gran Premio de China: "Me siento ahora más rápido que la primera vez aquí hace 20 años"

Sin tiempo para las lamentaciones tras el frustrado estreno de Fernando Alonso en la temporada 2025 de Fórmula 1, el piloto asturiano aterriza en China con ganas de reivindicarse a los mandos del ARM25.

El corredor español contestó sin tapujos a todas las preguntas que le hicieron en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China. Entre ellas, una de las cuestiones abordó un tema muy recurrente que gira en torno a su figura: su edad.

Preguntado por si se siente "viejo o privilegiado" de ser el más veterano de la parrilla, no dudó en responder sin tapujos: "Ambas. Es un privilegio seguir compitiendo, que es lo que adoro, pilotar. He tenido la suerte de estar muchos años, me sigo sintiendo fresco y competitivo para seguir, si en un momento siento que no soy rápido o que me cuesta…ahora soy igual de rápido que en 2004 o, incluso más rápido, porque ahora hay muchas herramientas que ayudan".

Una cuestión que llega después de que Alonso cometiera un error en la sesión de clasificación en el circuito de Albert Park y de sufrir un accidente en la carrera. Sobre aquel Gran Premio, el asturiano reconoció que su Aston Martin es más fuerte de lo mostrado: "Sé que teníamos más ritmo que los coches de delante pero solo había una línea estrecha para poder adelantar, como digo, habrá que esperar y ver dónde estamos".

"Es difícil saber exactamente, nuestra clasificación estuvo bien, hasta los daños de la Q2 fuimos competitivos pero, en carrera es difícil juzgar, creo que tenemos que seguir esperando varias carreras, cuatro o cinco, con circuitos muy diferentes", añadió.

Centrado en China

Fernando Alonso ya ha pasado página y se centra en lo que se le avecina este fin de semana en territorio asiático. Al español siempre se le ha dado bien el circuito de Shanghái, donde el año pasado su Aston Martin fue el tercer mejor coche.

"Empezamos más fuertes el año pasado, sobre todo en qualy, éramos terceros. Va a ser muy difícil repetirlo este año pero tengo muchas ganas porque es una de las mejores pistas para nosotros y para mí", reconoció Alonso.

Mientras tanto, Alonso fue preguntado también por el papel que está teniendo Adrian Newey en la escudería. "Hemos estado ocupados por ahora, cuando vuelva a la fábrica tendremos tiempo. Sé que está muy motivado y está preparando lo que viene en 2026 con un ojo puesto en cada fin de semana. Sé su approach, llevamos muchos años hablando, en Mónaco comimos juntos, sé de lo que es capaz y tengo ganas".