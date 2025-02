F1 2025, presentación de los nuevos monoplazas en Londres: fecha, hora y dónde ver gratis en TV y online

El Mundial de Fórmula 1 2025 está a punto de comenzar, y con ello llega uno de los eventos más esperados: el F1 75 Live, que se celebrará en el The O2 Arena de Londres para conmemorar el 75 aniversario de la competición. En esta gala, todas las escuderías presentarán sus pilotos y los diseños finales de sus monoplazas para la nueva temporada.

Por primera vez en la historia de la categoría, la Fórmula 1 organiza un evento conjunto donde los diez equipos de la parrilla mostrarán sus nuevas decoraciones. La cita contará con la presencia de los pilotos titulares de cada escudería, siguiendo un orden específico y con un tiempo limitado para cada presentación.

En esta gala, los equipos mostrarán únicamente los colores que lucirán sus monoplazas, utilizando el coche del año anterior o modelos ficticios para evitar revelar detalles técnicos. Algunos ya han aprovechado sus filming days previos para rodar con decoraciones de camuflaje, reservando la versión final para este evento en Londres. Además de la presentación de los monoplazas, la velada contará con actuaciones musicales de Kane Brown, Machine Gun Kelly y Take That. Asimismo, el compositor del icónico himno de la Fórmula 1, Brian Tyler, interpretará "Are We Dreaming".

Entre los principales cambios para la temporada 2025, destaca la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari, un hito en la historia de la escudería más laureada de la Fórmula 1. McLaren también se refuerza con la consolidación de Lando Norris y Oscar Piastri bajo la dirección de Andrea Stella.

Por otro lado, Red Bull y Mercedes seguirán su lucha por el dominio del campeonato, con la incorporación del joven talento Kimi Antonelli al equipo alemán. Mientras tanto, Carlos Sainz inicia una nueva etapa en Williams, formando dupla con Alex Albon. En Aston Martin, Fernando Alonso intentará alcanzar su ansiada victoria número 33 con la colaboración del ingeniero Adrian Newey.

¿Cómo será la presentación del F1 75 Live?

Para que cada escudería tenga su momento de protagonismo, las presentaciones seguirán el orden inverso a la clasificación de constructores del año pasado. El primer equipo en revelar su decoración será Sauber, seguido de Williams, Racing Bulls, Haas, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Red Bull, Ferrari y finalmente McLaren.

Cada equipo dispondrá de siete minutos para mostrar su diseño, ya sea mediante un vídeo en una pantalla gigante, entrevistas con los pilotos o el director del equipo. Todo el contenido deberá ser aprobado previamente por la propia Fórmula 1.

¿A qué hora es la presentación del F1 75 Live?

La presentación del Mundial de F1 2025 está prvista para este martes 18 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular español) en el O2 Arena de Londres, que cuenta con una capacidad para 15.000 espectadores.

Las emisiones comenzarán unos minutos antes de la presentación, a las 20:45 horas, para ofrecer la previa del evento.

¿Dónde ver la presentación del F1 75 Live?

El evento podrá seguirse en directo de forma gratuita a través de DAZN. Además, la propia Fórmula 1 ofrecerá varias opciones de retransmisión en sus redes sociales.

En España, DAZN, poseedor de los derechos televisivos de la categoría, permitirá el acceso al evento sin necesidad de suscripción, solo con el registro en su página web.