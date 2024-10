F1, en directo | Carrera sprint del GP de EEUU: Verstappen busca el fin de semana perfecto a costa de Norris

Red Bull no es el mejor equipo del campeonato. La escudería de las bebidas energéticas ha sucumbido ante McLaren en el Mundial de Constructores y tiene muy difícil recuperar la primera posición. Sin embargo, Verstappen no afloja, con un coche que no es mejor que el de su principal perseguidor, Lando Norris, el neerlandés exprimió al máximo su coche en la SQ1 para llevarse una sufrida pole.