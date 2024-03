El padre de Verstappen pide la salida de Horner por dañar a Red Bull: "Hay tensión mientras siga"

Las aguas parecían tranquilizarse cuando Red Bull hizo público su veredicto acerca del 'caso Horner'. La investigación de la escudería absolvía al jefe de la escudería tras su "comportamiento inadecuado". Una conclusión que no gustó mucho dentro de la Fórmula 1, pero que aceptaron en su gran mayoría.

Jos , padre de Max, se mostró muy contundente y aseguró que Christian Horner debía de marcharse de Red Bull por todo el daño que había causado a la escudería con sus actos. Unas declaraciones sorprendentes en cierto modo, ya que poco habían dado su opinión tan clara.

"Aquí hay tensión mientras él siga en su puesto. El equipo corre el riesgo de desintegrarse. No puede seguir así. Explotará. Se hace la víctima, cuando es él quien causa los problemas", explica el progenitor del triple campeón del mundo en unas declaraciones recogidas por 'Daily Mail'.

Estas palabras de Jos Verstappen llegaron poco después de que se filtrase el supuesto contenido de las conversaciones "inapropiadas" de Christian Horner con la empleada del equipo. En el mail enviado a todos los jefes de equipo, varios trabajadores y distintos medios se apreciarían las fotos que enviaba el dirigente a la mujer que le denunció.

Christian Horner, ante tales hechos indicó que no iba a responder a esas "especulaciones anónimas". "No voy a hacer comentarios sobre especulaciones anónimas, pero reitero que siempre he negado las acusaciones", recalcó. "Respeté la integridad de la investigación independiente y cooperé plenamente con ella en todo momento", añadió.

Jos Verstappen, a la derecha, junto a su hijo Max en el GP de Baréin. REUTERS

Las palabras de Max Verstappen

Al contrario que su padre, Max Verstappen ha sido muy cauteloso cada vez que se ha pronunciado sobre Christian Horner a lo largo del Gran Premio de Baréin, donde fue cuestionado numerosas veces. El triple campeón del mundo no ha querido mojarse en exceso y ha declinado hacer un juicio público acerca del que es su actual jefe, limitándose únicamente al plano deportivo como mucho.

"Escucha, cuando miro cómo actúa Christian dentro del equipo, ha sido un jefe de equipo increíble. Así que, absolutamente, desde el punto de vista del rendimiento, ni siquiera puedes cuestionarlo. De eso también me ocupo yo", explicó el piloto neerlandés de Red Bull.

"Hablo mucho con Christian. Y por supuesto, durante todo el fin de semana aquí, él está totalmente comprometido con el equipo. También está aquí por el rendimiento. Probablemente un poco distraído. Pero como he dicho antes, sólo nos centramos en el rendimiento de las cosas. Y así es como trabajamos todos juntos", reseñó el triple campeón del mundo.