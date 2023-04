Lío entre Fernando Alonso y Carlos Sainz en Bakú: "Me llevó contra el muro, ha sido sorprendente"

La carrera al sprint del Gran Premio de Azerbaiyán no sólo dejó la victoria de Checo Pérez por delante de Leclerc, sino que también arrojó algunos instantes polémicos que terminaron en una discusión dialéctica entre los dos pilotos españoles de la parrilla. Fernando Alonso y Carlos Sainz estuvieron a punto de tocarse en la 'resalida' y eso desató las reacciones posteriores de los protagonistas en sus declaraciones ante los medios de comunicación.

Después de una curva de izquierdas en la que ambos ganan una posición en detrimento de Hamilton, se produjo el incidente que reclama el piloto asturiano. Alonso trata de ganar la zona izquierda de la calzada antes de un nuevo giro de izquierdas y, en ese momento, Carlos Sainz se da cuenta de las intenciones del de Aston Martin. Por eso, trata de defender su posición y le obstaculiza el paso abriéndose también hacia ese costado.

Finalmente, Fernando Alonso se quedó sin poder superar a su compatriota, y eso es lo que encendió los ánimos del asturiano. "Vamos a ver ahora si podemos hacer quintos porque la verdad es que Carlos me llevó contra el muro en la curva 2, y ha sido un poco... sorprendente. A ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición", comentó el de Aston Martin sobre este momento polémico.

Sobre esto mismo respondió unos minutos después Carlos Sainz, que se mostró visiblemente sorprendido por las palabras de Fernando Alonso: "Creo que era cuando me defendía de Hamilton en la resalida. Estaba haciendo lo que podía para mantenerme delante de Lewis, luego me ha sorprendido Fernando que se ha unido a la batalla. Obviamente me he intentado hacer todo lo ancho que puedo ser en la pista, creo que ha sido una buena batalla, es lo que hay".

Las sensaciones de Alonso

Al margen de esta acción polémica que Alonso cree merecedora de castigo, confía en mejorar de cara a la carrera larga: "De cara a mañana salimos un poco más adelantados, en vez de octavos salimos sextos, a ver si podemos estar dentro del top 5 que sería la mejor noticia de este fin de semana. No hemos sido muy rápidos, así que si podemos acabar el fin de semana con un sexto en la carrera al sprint y un top 5 mañana firmaría ahora mismo".

El asturiano no fue el único que se quejó de las maniobras de los rivales, ya que Max Verstappen también cargó contra Russell después de terminar con su Red Bull dañado: "No está todo arreglado con Russell... No hay que arriesgar tanto, no hay necesidad, nos centraremos en mañana", comentó.

Su rival, el otro protagonista de esa acción que terminó por romper el Red Bull, no se contuvo a la hora de la respuesta: "Yo tenía la curva por el interior, no me voy a contener porque Verstappen esté liderando el Mundial".

