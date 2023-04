Carlos Sainz, tajante sobre su posible salida a Audi: "Me cabrea que salgan estos rumores inventados"

Hace unos días que surgió un rumor en el entorno de la Fórmula 1 que situaba a Carlos Sainz fuera de Ferrari en un futuro cercano. Se hablaba de que Audi se haría con sus servicios para el año 2026, pero esto no ha gustado nada al piloto español que se ha mostrado visiblemente cabreado en una reciente entrevista concedida a la Agencia EFE.

Sainz quiso dejar claro que las informaciones que le sitúan fuera de Ferrari son rotundamente falsas, y que quiere estar en la Scuderia durante mucho tiempo más porque es un sueño que está cumpliendo. "Me sorprende bastante. Ponerse a hablar de 2026 cuando no tengo contrato tan siquiera en 2025 me sorprende, sobre todo que la gente se invente cosas", comentó en un primer momento sobre este rumor.

Su posible salida de Ferrari parece lejana, al menos por su parte, y que unas informaciones le sitúen fuera del equipo italino no le agrada en absoluto: "Por un lado, me hace reírme y, por otro, me cabrea que salgan rumores inventados sin corroborar. Nunca nadie irá a ese periodista y dirá por qué escribió algo que era mentira. Mi objetivo es estar en Ferrari muchos años, estoy cómodo aquí y estoy en un sueño", comentó.

Más allá de toda esta rumorología, Carlos Sainz se mostró ambicioso de cara a esta temporada. Es consciente de que no ha arrancado bien el curso, pero ni mucho menos baja los brazos teniendo en cuenta todo lo que queda por delante y no cree que ni Aston Martin ni Mercedes estén mejor que Ferrari: "No, creo que han sido un poco más consistentes que nosotros, sobre todo Aston Martin, que tiene un coche mejor en carrera. Mercedes es más irregular". "Nosotros miramos a Red Bull, que es la referencia", contestó.

Se esperaba así a Alonso

Carlos Sainz también fue preguntado por su compatriota, Fernando Alonso, y su gran inicio de temporada, algo que no sorprende al madrileño, conocedor de la calidad del asturiano: "Como me lo esperaba, sinceramente. A Fernando, cuando le das un coche competitivo, lo pone lo más adelante que puede estar. Es un inicio de temporada muy bueno pero sin sorpresas, porque siempre que ha tenido un coche medio bueno lo ha conseguido poner ahí. Eso te demuestra lo dependientes que somos los pilotos hoy en día de un coche".

Además, el de Ferrari confesó que no estaba siendo precisamente el inicio de temporada más plácido: "No ha sido un inicio fácil, todos esperábamos un poco más. De poder luchar por victorias y podium. Red Bull ha dado un paso adelante muy grande y el resto nos hemos quedado un poco detrás. Ahora estamos trabajando para asegurarnos que recortamos ese espacio y esa ventaja lo antes posible".

Además, habló sobre el incidente ocurrido en el Gran Premio de Australia, donde su sanción le costó nueve posiciones: "Voy a seguir pensando lo mismo por mucho tiempo que pase, lo que sí es verdad es que el tiempo lo cura. No hay que mirar el pasado pero no dejo de pensar que fue una penalización severa e injusta, que me costó demasiadas posiciones en esa carrera. Prácticamente una exclusión. Es algo que demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer con los comisarios para mejorar este deporte, que a veces te da sorpresas como esa", alegó.

