Nikita Mazepin peligra por la guerra en Ucrania: Haas F1 elige su sustituto

El equipo Haas de Fórmula 1 se ha visto en una encrucijada tras estallar la guerra entre Rusia y Ucrania. Si bien la escudería es estadounidense, está financiada por uno de los gigantes de la industria rusa, Uralkali, y en sus filas tiene un piloto de dicho país, Nikita Mazepin. El futuro de la estructura está en el aire así como el del piloto.

Uralkali es la empresa que pertenece a Dmitry Mazepin, padre de Nikita y quien dio la orden de dar un asiento a su hijo en el equipo la temporada pasada. Nikita Mazepin venía de ser uno de los pilotos más destacados de la F2 en 2020, pero de no ser por el dinero de su padre lo habría tenido mucho más difícil para tener un asiento en el Gran Circo.

Lo que pueda pasar ahora es una incógnita. Las presiones globales como rechazo a la Rusia de Vladimir Putin no cesan y Haas ya tomó medidas esta semana durante los test de Barcelona. Este viernes, en el último día de pruebas en Montmeló, la escudería retiró toda la decoración del coche que hacía referencia a Uralkali y a Rusia. Mazepin y su compañero, Mick Schumacher, rodaron con un coche blanco.

Mazepin sabe que su continuidad corre peligro, más si se rompe el patrocinio con la empresa de su padre: "Es un momento difícil y no tengo control sobre lo que se dice ni lo que se hace. Estoy eligiendo centrarme en lo que puedo controlar, trabajando duro y haciéndolo lo mejor posible para Haas", decía este viernes.

Y en Haas son conscientes de que deshacerse de su piloto a poco de empezar el Mundial 2022 es una opción real. El equipo que dirige Guenther Steiner ya tiene trazado su plan B si Nikita no sigue: "Si Nikita no puede pilotar, por una razón o por otra, la primera llamada será para Pietro (Fittipaldi). Obviamente, lleva con nosotros unos cuantos años y veremos lo que podemos hacer después", ha dicho el director de Haas en declaraciones para Speed City Broadcasting.

Fittipaldi es el piloto reserva de Haas y en el equipo apuestan por él ante cualquier imprevisto: "Pietro siempre ha estado con nosotros en los últimos años. Desde la llegada de la pandemia, hemos necesitado un piloto reserva por la amenaza del coronavirus. Ha estado en todo momento en el garaje, conoce al equipo y también el coche. En caso de que haya que saltar al coche de un día para otro, no creo que haya nadie mejor que él en este momento".

Pero esto no significa que Haas de por terminada su relación con Mazepin, ya que se deja la puerta abierta a seguir contando con él aunque se rompiera el contrato con Uralkali: "Esta situación está por resolverse. No todo depende de nosotros sobre lo que está pasando. Hay gobiernos involucrados y no tengo poder sobre ellos y creo que también debemos ver la situación, cómo se desarrolla el conflicto en Ucrania".

