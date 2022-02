El Alpine deja tirado a Fernando Alonso en el tercer día de test en Montmeló

Contratiempo importante para Fernando Alonso en el tercer y último de test de pretemporada de F1 en Barcelona. El piloto asturiano arrancaba la sesión de mañana con ganas de seguir progresando con su nuevo monoplaza, pero las cosas no fueron bien. Poco tiempo tardó la escudería en detectar un problema en el motor, ante el que el piloto asturiano ni siquiera pudo reaccionar.

El motor del A522 sufrió pérdida de presión y obligó a Fernando y a Alpine ha paralizar su práctica. Desde el box le comunicaron al bicampeón del mundo que apagara el coche, pero eso no evitó la tragedia en forma de incendio y una gran humareda provocada tras la intervención de los asistentes del circuito con los extintores.

Todo iba bien para Alonso hasta el momento del incidente. El asturiano estaba rodando a buen ritmo. En la curva 10 tuvo una pequeña salida de pista, pero solo fue un preludio del problema que le dejaría en el dique seco en la 13. El Alpine estancado y se sacó la bandera roja para suspender el entreno y permitir que el monoplaza, en mitad de la curva, fuera retirado y de vuelto a boxes para tratar de arreglar la avería.

🚩 RED FLAG 🚩 Fernando asked to stop the car at Turn 13 due to a loss of pressure. #F1Testing — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 25, 2022

Punto y final de la peor manera para Fernando Alonso en las prácticas de Barcelona. Su compañero Esteban Ocon tendrá otra oportunidad a la tarde.

Así ve Alonso el Alpine

Alonso analizaba este jueves sus sensaciones con el nuevo Alpine: "No sé si (estoy) satisfecho con el rendimiento del coche porque estamos en los primeros días, pero contento en general de cómo están yendo las cosas, de estar en otra pretemporada, de tener la ilusión de empezar un nuevo año... Y ojalá la pandemia nos dé también un respiro".

Alonso dijo este jueves que "no sería lógico" que los pilotos vayan a "correr a Rusia” en el gran premio previsto para el 25 de septiembre en Sochi, por el conflicto entre este país y Ucrania.

"La verdad es que hoy me he despertado y al ver las noticias me he quedado en shock. Tristeza enorme. Sientes una injusticia enorme. Que haya estos problemas a día de hoy y que no se puedan resolver de otra manera. Que haya gente inocente luchando por su vida o temiendo por ella. Nuestros líderes tienen que arreglar esto de otra manera y no con armas", dijo Alonso a RTVE.

El asturiano cree que "es un momento difícil para todo el mundo". "Sea o no sea tu país tienes que entender que todos estamos en el mismo planeta y deseas que todo se arregle. Nosotros como deportistas, como decía (el alemán Sebastian) Vettel, tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula Uno tome las mejores decisiones. Es verdad que tendremos una carrera en Rusia en septiembre y no sería lógico que fuéramos a Rusia", afirmó.

[Más información: Haas F1 corre sin Uralkali por la guerra en Ucrania: el futuro de la escudería y Mazepin, en el aire]

Sigue los temas que te interesan