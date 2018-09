Carlos Sainz: "Todavía tengo fe en Renault"

Tras sus buenas carreras en Italia y Singapur, donde ha sumado puntos, Carlos Sainz se prepara para encarar un fin de semana complicado en el Gran Premio de Rusia, pero con optimismo. El rendimiento del piloto se verá señalado por el déficit de velocidad de su motor Renault, algo que marcará la diferencia en el circuito frente a otros motores con más potencia como los de Ferrari o Mercedes. Sin embargo, sigue teniendo fe en él.

"Creo que la palabra 'seguro' es muy particular para pronunciarla. Yo no estoy seguro de nada en F1. Así que, no sé. Todavía tengo fe en Renault, volveré a usar este motor el año que viene en otro equipo. Esperemos que el trabajo que hagan sea suficiente", declaraba ante el interrogante acerca de las palabras de Verstappen sobre que Honda es más rápido que Renault.

Con respecto a la competición afirmaba que "este es uno de los circuitos más complicados para lograr una vuelta buena en clasificación", por lo que tratarán "de rendir al máximo y seguir sumando puntos por tercera carrera consecutiva. Será un fin de semana intenso. Hay que sumar el máximo posible de puntos y ser consistentes, como en las últimas carreras. Soy positivo".

Su infección no es un impedimento

El piloto de 24 años sufre una infección ocular, pero a pesar de ello el joven piloto se siente "a tope de energía este año". "Creo que va a ser un fin de semana algo más complicado. No estaré en los Libres 1, ya que se subirá Artem Markelov. Tendré que hacer mucho trabajo en los Libres 2 y 3 para entrar en ritmo. A parte de eso, obviamente, en un circuito que exige tanto de la potencia tendremos que hacer mucho trabajo para tratar de batir a los dos equipos que actualmente están muy fuertes tras Singapur", manifestaba.

Los doblados en Singapur

"El líder nunca debería tener que esforzarse para adelantar. Creo que los pilotos tienen suficiente respeto por los demás como para que cuando llega el líder le dejen pasar. Si lo haces pronto o no, es cuestión de cada piloto y de cada situación de carrera, sobre todo si estás compitiendo o no. Es la discusión de siempre. Imagino que si preguntas a todos, la cosa estará 50 por ciento", garantizaba el madrileño.