Segundo y medio por vuelta: la distancia aún sideral que debe remontar Alonso

Dicen los que de verdad saben que los tiempos en la primera semana de entrenamientos de la temporada de Fórmula 1 valen para poco. De hecho, hay equipos que directamente aprovechan para trabajar en el garaje y dar uno pocos en los que ni siquiera marcan un registro. Sin embargo, hay datos que, aunque con información incompleta, no se pueden obviar. Así ha sido, en la cuarta jornada de Montmeló, el hecho de que Lewis Hamilton hayan pulverizado todos los registros con gomas medias. Y así ha sido también el segundo y medio largo de ventaja que el británico le ha sacado a Fernando Alonso y su nuevo McLaren, que además calzaba neumáticos superblandos.

Desde McLaren lucen 'sonrisa profident' después de que Stoffel Vandoorne se haya dado una paliza de 102 vueltas en las que ha dejado al coche color papaya en la segunda posición de la clasificación particular de este jueves. Sin embargo, el registro del compañero de Fernando Alonso también es algo tramposo, pues el holandés lo logró con el compuesto hiperblando, a priori mucho mas rápido.

Slick driver switch from the team. @alo_oficial heads out for his first laps of the day. pic.twitter.com/DtPsCvuRt0