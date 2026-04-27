Un piloto de 14 años muere asesinado por arma de fuego cuando debutaba en un Rally

Tragedia en el deporte motor. José Pedro Rojas, piloto boliviano de 14 años, ha sido asesinado mientras competía en el Rally Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). El piloto recibió ocho disparos cuando salía del parque cerrado durante la prueba con un Can-Am.

Según algunos testigos, un hombre se bajó de un pickup y disparó varias veces contra Rojas antes de huir mientras se desencadenaba el pánico. Este fin de semana en la zona se cometieron tres crímenes por armas de fuego.

Los servicios médicos de la competición reaccionaron de manera rápida y el piloto fue trasladado a un hospital, aunque terminó falleciendo producto de la gravedad de sus heridas.

El suceso se registró en una zona ubicada detrás del aeropuerto Aeropuerto Internacional Viru Viru, entre los municipios de Warnes y Santa Cruz de la Sierra

En el mismo hecho, el copiloto resultó herido y fue trasladado a una clínica privada de la capital cruceña, donde recibe atención médica.

Un posible ajuste de cuentas

La Policía inició las investigaciones para identificar al autor de los hechos, además de esclarecer las causas del crimen. Por las características en la que se han producido los hechos, las autoridades bolivianas no descartan que esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.

"En el caso de la muerte del señor José Pedro Rojas Velasco, sería este sujeto partícipe de la organización de Marset, inclusive tenemos la información de que este señor sería el piloto del señor Marset", declaró el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz de la Sierra, quien señaló que el joven tendría un rol dentro de la estructura delictiva.

"Estamos en un proceso de investigación. Lo que queremos es determinar primeramente la autoría. En virtud de ello vamos a poder establecer a qué grupo pertenece y cuál sería la intención de estos sujetos", afirmó.

Rojas había llegado a la mitad del recorrido en sexta posición, justo detrás de Óscar Fuertes Jr., hijo del 'dakariano' Óscar Fuertes, que debutaba en rallies con solo 14 años, acompañado por Diego Vallejo.

En Bolivia dejan correr a esta edad y Fuertes disponía de un Can-Am con la estructura de Marcos Bulacia. Oscar fue séptimo en la primera especial, para ser octavo y de nuevo séptimo en las otras dos, pero sin cometer error en ninguna de ellas.

Su experiencia como Campeón de España de Car Cross Junior y protagonista del Europeo, así como la experiencia paterna le sirvieron para estar en posiciones delanteras en esta prueba con 70 participantes, la mayoría de ellos con coches SbS, los T3 y T3 del Dakar.