Nasser Al-Attiyah conquista su sexto Dakar en una última etapa con suspense y Nani Roma vuelve al podio

El desierto de Arabia Saudí coronó este sábado a Nasser Al-Attiyah como campeón del Rally Dakar 2026 tras una última etapa que, pese a lo ajustado de su recorrido de apenas 105 kilómetros cronometrados, deparó emociones hasta el final.

El catarí cerró su sexto triunfo en el rally más duro del mundo con 9 minutos y 43 segundos de ventaja sobre Nani Roma, regalando además a Dacia su primer Touareg en su temporada de debut absoluto en la competición.

La victoria de Al-Attiyah representa un hito mayúsculo en la historia del Dakar. A sus 54 años, el piloto de Doha se coloca a solo dos conquistas del récord absoluto que ostenta Stéphane Peterhansel, con ocho.

Más significativo aún resulta el detalle de que este es su cuarto triunfo con una marca diferente, tras haberlo logrado previamente con Volkswagen, MINI y Toyota, demostrando una versatilidad única en el circuito del rally raid mundial.

Al-Attiiyah venía de abandonar en la edición de 2024 y de conformarse con el cuarto puesto en 2025. Lejos de resignarse, el catarí apostó por el proyecto Dacia y lo llevó a la gloria en su primera temporada juntos.

En la penúltima etapa, cuando ya tenía el título prácticamente sentenciado con 15 minutos de ventaja, decidió rematar con autoridad logrando su victoria número 50 de especial, igualando el récord histórico que comparten Ari Vatanen y el propio Peterhansel.

El mérito de Nani Roma, 2º

Pero si la victoria del líder resultaba previsible tras su dominio absoluto desde las primeras jornadas, el verdadero drama se vivió en las posiciones de podio. Nani Roma, que había llegado a la penúltima etapa con la segunda plaza asegurada, protagonizó uno de los momentos más angustiosos del rally cuando a 500 metros de la meta su suspensión delantera se rompió dejándole literalmente varado.

Solo la providencial intervención de Laia Sanz, quien le remolcó hasta la línea, evitó el desastre. El catalán calificó aquella jornada como "el peor día de mi carrera".

Nani Roma, en el Rally Dakar 2026 Europa Press

La última etapa de hoy confirmó el podio para Roma, quien recuperó varios minutos respecto a la ventaja que tenía Al-Attiyah en la etapa previa, reduciendo la diferencia final a menos de diez minutos.

A sus 52 años, el español suma su quinto podio en coches en el Dakar, el primero desde que fuera segundo en 2019, consolidando su estatus como uno de los pilotos más longevos y consistentes de la competición.

Carlos Sainz quedó quinto

El tercer cajón del podio se resolvió en un mano a mano vibrante entre Mattias Ekström y Sébastien Loeb que se mantuvo abierto hasta la última especial. El sueco de Ford acabó imponiéndose con 14 minutos y 33 segundos respecto a Al-Attiyah, relegando al francés de Dacia a la cuarta posición por apenas 37 segundos.

Ekström había dado el golpe definitivo en la penúltima jornada, cuando abriendo pista logró meter más de tres minutos al nueve veces campeón mundial de rallys.

Carlos Sainz cerró el top cinco a 25 minutos y medio del ganador, certificando una edición discreta en la que el madrileño no logró sumar ni una sola victoria de etapa, algo inusual en su palmarés reciente.

El cuádruple campeón del Dakar, que buscaba su quinto entorchado para empatar a Al-Attiyah, tendrá que esperar al menos otro año para luchar por el triunfo y ve alejarse en el palmarés a su gran rival.