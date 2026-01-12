Luciano Benavides protagoniza el milagro del Dakar: líder en motos con el hombro y los ligamentos cruzados rotos

Es complicado encontrar una explicación lógica a cómo un piloto está siendo capaz de liderar el Dakar en motos poco más de dos meses después de haberse lesionado de gravedad el pasado Rally de Marruecos.

Luciano Benavides se rompió la rodilla, el ligamento cruzado anterior, los meniscos y sufrió una luxación del acromio en el hombro. El argentino decidió no pasar por quirófano para poder estar en la cita que se celebra en Arabia Saudí y, a pesar del dolor, ha ganado tres etapas en los últimos cuatro días y ha emergido como el nuevo líder.

"Hay dos cosas buenas. La primera, que no se me fue la confianza. Y la segunda, la rodilla no me impidió pilotar y bajar la pierna. Estoy muy contento. Se siente lindo volver... otra vez aquí", decía tras un suspiro de alivio tras tanto sufrimiento.

Muchos veían a Sanders, su compañero en KTM, y a los pilotos de Honda, Tosha Schareina y Ricky Brabec como los grandes favoritos, por encima del resto. No contaban con Luciano porque llegaba renqueante.

Incluso en el 'shakedown' de este Dakar, la suerte le ponía las cosas más difíciles al sufrir otra caída que le provocaba una rotura mayor del menisco. Pero decidió seguir adelante.

A solo cinco etapas para el final del rally, Luciano Benavides es el líder de la general. Algo que nadie esperaba, ni el propio piloto argentino, quien se mostraba expectante al poder encontrar su ritmo.

A un paso del abandono

Lo es después de firmar tres victorias, todas concentradas en apenas cuatro días. Una barbaridad. Un ejercicio puro de resistencia, resiliencia y supervivencia dakariana que incluso estuvo a punto de truncarse en la etapa 2, cuando un neumático completamente destrozado hacía temer que todo el sacrificio para llegar al Dakar acabara en nada.

"En los últimos kilómetros empecé a sentir cómo la cubierta me empezaba a pegar y dije: 'ya explota'. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo", confesó a Infobae.

Luciano Benavides asumió el liderato tras imponerse en la etapa 8 y apenas cuenta con 10 segundos de margen sobre el gran favorito, el vigente campeón del Dakar y compañero de equipo, Daniel Sanders.

El australiano sigue siendo el principal candidato al título. Puede que Luciano no acabe llevándose este Dakar. Pero pase lo que pase, ya ha ganado: ha demostrado al mundo de qué es capaz.

Siempre a la sombra del fulgor de su hermano Kevin, más introvertido, más racional, menos expresivo y menos visceral. Sin embargo, sobre la moto, 'Faster' hace pleno honor a su apodo.