Nani Roma pierde la victoria en el Dakar por una sanción y Edgar Canet, en motos, roza el abandono

La quinta etapa del Dakar 2026, segunda parte de la maratón sin asistencias entre el campamento refugio y Hail, dejó este jueves dos golpes dramáticos para los intereses españoles: Nani Roma fue despojado de un triunfo que había saboreado en meta por una penalización, mientras Edgar Canet sufrió un percance mecánico que casi le cuesta el abandono y le alejó definitivamente del podio.

El veterano piloto catalán había firmado una exhibición magistral en los 372 kilómetros cronometrados para coches, imponiendo su experiencia en una jornada de gestión e inteligencia donde el sprint final resultó decisivo.

Roma superó a su joven compañero de Ford, Mitch Guthrie, por apenas cuatro segundos en una llegada vibrante que prometía ser la primera victoria española de la edición en la categoría Ultimate.

Sin embargo, los radares de control acabaron con la celebración. Una devastadora sanción de un minuto y diez segundos por exceso de velocidad relegó a Roma del primer al segundo puesto, entregándole el triunfo de etapa precisamente a Guthrie.

Carlos Sainz tampoco escapó al rigor de los comisarios, recibiendo cinco minutos de penalización que le situaron séptimo en la jornada, aunque consiguió recortar distancias respecto al líder, Henk Lategan.

El sudafricano de Toyota pagó este jueves el precio de abrir pista sin las huellas de las motos como referencia, cediendo unos minutos importantes respecto a Guthrie.

Nasser Al-Attiyah tampoco aprovechó la oportunidad al recibir dos minutos de penalización, consolidando a Lategan como líder con 6 minutos y 59 segundos sobre Roma y 8 minutos y 33 sobre Sainz.

En motos, el drama llegó de la mano de Edgar Canet. El joven catalán, que dominaba la especial hasta el kilómetro 240, sufrió la rotura del mousse del neumático trasero -el elemento que sustituye la cámara de aire- obligándole a detenerse cuando sus temores de la víspera se materializaron.

Con las reglas de la etapa maratón prohibiendo asistencia externa o recibir neumáticos de otros pilotos bajo pena de seis horas de sanción, Canet tuvo que improvisar una reparación artesanal armado únicamente con una navaja.

El piloto de KTM consiguió finalmente reemprender la marcha y completar la especial, evitando el abandono que habría sido obligatorio como participante de la categoría Rally GP, pero perdió más de una hora que le hunde en la general, a más de una hora del liderato.

La victoria de etapa fue para el australiano Daniel Sanders, que con este triunfo recuperó el liderato absoluto sobre Tosha Schareina y Ricky Brabec, tras una jornada donde las Honda sufrieron más que las KTM.

El valenciano, que había conquistado las dos etapas anteriores y liderado la general empatado con Brabec, cedió terreno crucial en la batalla por el título.

Tras superar la maratón, los pilotos afrontarán mañana el traslado a Riad con una etapa de dunas puras y enlaces kilométricos antes del día de descanso.