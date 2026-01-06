Laia Sanz firma una nueva gesta en el Dakar y sacrifica su primer Top10 por ayudar a otro piloto: "Otro día podemos ser nosotros"

El Rally Dakar ha comenzado un año más de manera muy intensa. Como era de esperar, David Castera tenía preparado un menú inicial de lo más exigente, con etapas absolutamente rompedoras que irían seleccionando la prueba poco a poco, haciendo de la carrera una batalla por la supervivencia. Esa en la que algunos como Tosha Schareina o Edgar Canet han conseguido brillar a las primeras de cambio.

Mientras en la categoría de motos casi todo está siendo volar, menos para pilotos como Lorenzo Santolino, que se tuvo que marchar a casa antes de tiempo tras sufrir cuatro caídas en dos días, en coches está siendo un calvario evitar los pinchazos. O, al menos, tener los menos posibles.

En esa tesitura se han encontrado pilotos como Carlos Sainz, quien en la jornada de este lunes sufrió lo indecible para no ser víctima de las piedras. En cambio, este martes ha sido uno de los grandes beneficiados junto a otras estrellas españolas como Nani Roma o Cristina Gutiérrez, ya que quienes han sido carne de pinchazos han sido rivales como Nasser Al-Attiyah o Sebastien Loeb.

Otra piloto que también ha tenido que lidiar con la lotería de los impactos contras las piedras y que ha superado con nota el examen ha sido Laia Sanz. La de Corbera de Llobregat cada vez vuela más raso con su EBRO s800 XRR y en la tercera jornada ha firmado, sin duda alguna, su mejor actuación.

Laia y su copiloto Maurizio Gerini han finalizado la especial en la 13ª posición, lo que le permite consolidarse dentro del Top20 de la general. Sin embargo, este resultado podría haber sido mucho mejor de no haber sido por la generosidad de la española, quien decidió pararse a ayudar a un compañero en apuros cuando peleaba por el Top10 de la etapa, su mejor resultado desde que dio el salto a los coches.

El espíritu dakariano de Laia Sanz

Laia Sanz deseaba a todos sus seguidores en redes sociales un buen día de Reyes antes de comenzar la tercera etapa del Rally Dakar. Pues bien, la catalana del equipo EBRO Audax Motorsport ha sido quien se ha vestido de Maga para hacer un regalo a otro piloto, Brian Baragwanath, quien se encontraba afectado por varios pinchazos.

De no haber sido por su ayuda, Brian hubiera hipotecado su papel en la carrera. Sin embargo, quien ha tenido que dejar pasar la oportunidad de firmar un brillante resultado ha sido la propia Laia. Aunque a pesar de eso, ha conseguido firmar su enésima gesta en la carrera más dura del mundo.

Sanz y Gerini se han encontrado en mitad de la ruta con un Brian Baragwanath que había tenido ya tres pinchazos. Por lo tanto, el de Century iba sin red. Ante esta situación, no han dudado en detener su coche para darle a su rival la única rueda de repuesto que les quedaba.

A esa pérdida de tiempo se sumaba que, para evitar una avería, Laia también ha tenido que reducir su ritmo con la correspondiente pérdida de tiempo posterior. Alrededor de 80 kilómetros sin pisar el acelerador a fondo, lo que la pareja calcula que ha supuesto ceder más de 6 minutos en meta.

Laia Sanz en el Rally Dakar 2026. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Este gesto con el piloto de Century, estructura que también da soporte en cierto modo a Laia en Arabia Saudí, ha sido muy aplaudido por toda la formación de EBRO Audax Motorsport, la cual entiende a la perfección lo que es el espíritu dakariano, y más en una jornada como la del 6 de enero, día de Reyes.

Laia explicaba así el momento y sus sensaciones tras la etapa: "Estamos muy contentos. Estábamos haciendo muy buena etapa. Hemos pinchado una vez y hemos tenido un pequeño fallo de navegación, que no era nada fácil hoy. Luego, hemos visto a Brian, que había pinchado tres veces, no le quedaban ruedas de repuesto y le hemos dado la que nos quedaba".

Una ayuda que les costó cara, pero de la que no se arrepienten: "Los últimos 80 kilómetros hemos perdido mucho tiempo, unos seis minutos, hemos calculado, porque había mucha piedra y no podíamos arriesgarnos a pinchar, pero al final en el Dakar tenemos que ayudarnos, si se puede, porque un día nos puede pasar al revés y ser nosotros los que necesitamos esa ayuda". Laia es Dakar puro y parece que este año le salen las cosas con su nuevo proyecto.