Laia Sanz: "El abandono del año pasado parecía el fin del mundo. Ahora EBRO nos hace soñar con muy buenos resultados"

28 de enero de 2025. Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) entra a la redacción de EL ESPAÑOL cariacontecida, aún dándole vueltas a su primer abandono en el Rally Dakar. Solo unos días antes, la entonces piloto de la factoría Century había dicho adiós a su gran sueño por 2 milímetros, la desviación en la estructura de su coche que la FIA no había pasado por alto a pesar de horas de intenso trabajo.

Alguna noche sin dormir y muchas lágrimas derramadas después, la catalana guardaba todavía en el fondo de su retina la decepción que los grandes campeones sienten cuando se ven obligados a decir adiós a su sueño. Ya en aquel momento confesaba: "Ha sido el año más duro de mi vida, pero lucho para ir al Dakar 2026 más preparada y con un proyecto más sólido".

Aunque aquello era casi un grito al aire de rabia desbocada sin pretensión de ser escuchado, meses después se ha convertido en una premonición. Con el mismo talento con el que ha conseguido innumerables éxitos en el mundo del motor, Laia se echó, sin saberlo, las cartas a sí misma y jugó a adivinarse el futuro. Un futuro que, doce meses después, la devolverá al Rally Dakar más preparada y con un proyecto más sólido.

Hoy, la cara de Laia Sanz no tiene nada que ver con el aquel paño de lágrimas y con ese nudo en la garganta que sufría en Arabia. Ni con esa mirada perdida que, ya en España, evidenciaba que seguía dándole vueltas a aquel cruel abandono que había roto su inmaculado récord en su año más difícil. Porque por encima de decir adiós al Dakar prematuramente, dolía perder de un plumazo todo el trabajo realizado.

Efectivamente, hoy la cara de Laia Sanz muestra a una campeona venida arriba. A una leyenda que por fin ha encontrado su casa. A una guerrera a la que le han hecho caso y a la que le han dado la oportunidad de tener las mismas armas que sus rivales, esos a los que lleva batiendo un año tras otro. Y es que Laia Sanz regresa al Dakar de la mano del equipo EBRO con una sonris que impresiona.

La marca de automóviles española fundada en el año 1954 se encuentra en pleno resugir tras haber sido reducida a cenizas. Un camino que bien podría asemejarse al de su nueva estrella. De la nada al todo con la esperanza de brillar juntos. Un resplandor que además llega con buenas noticias y es que, por primera vez, la piloto catalana podrá competir en la categoría reina, la de los T1+.

El S800 XRR será la nueva arma que tendrá entre sus manos Laia Sanz, quien volverá a contar a su derecha con su inseparable Maurizio Gerini, recientemente recuperado de una apendicitis que le impidió estar en el Rally de Marruecos. Una carrera que ha servido a Laia para poder hacer pruebas y para medirse con los mejores, algo que no pudo hacer en 2025 cuando no se subió al coche hasta el prólogo del Dakar.

Un coche de la máxima categoría. Un proyecto a largo plazo. Una esctuctura que la escucha, la impulsa y la admira. Algo de tiempo para poder hacerse a su nuevo entorno, ese en el que abandona los 4x2 (dos ruedas motrices). Y un meritorio Top20 en Marruecos en su debut. Estas son las credenciales con las que llegará Laia Sanz a su decimosexto Dakar, el más motivante.

El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. De hecho, solo su entorno más cercano sabe todo lo que ha sufrido, pero también, todo lo que ahora está disfrutando. Aunque lo que ni ella misma conoce es de todo lo que puede ser capaz. Con ese propósito tomará la salida en Yanbu (Arabia Saudí) el próximo 3 de enero para cubrir los casi 8.000 kilómetros de los que constará la prueba. Pero antes, hace parada en EL ESPAÑOL para reflexionar sobre este proceso y para cerrar todos sus interrogantes.

Laia Sanz en la presentación del equipo Ebro Audax Motorsport Presentacion Dakar 2026 Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Bueno, Laia, ¿cómo estás? Feliz, motivada, nerviosa, contenta... ¿Qué tienes por dentro ahora mismo?

Mucha ilusión y motivación. Hace unos meses no lo hubiese dicho y ver esto hecho realidad ha sido una pasada. He visto nacer el proyecto desde muy al inicio. Nos pusimos a trabajar muy poco después del Dakar 2025. Al final todas las cosas malas pasan por algo y bueno, ha sido un año movido, pero al final estamos aquí y muy contenta.

Pero un poco movido para bien, ¿no? Comparado sobre todo con el año pasado, ¿qué balance haces y qué diferencias has visto tú en tu camino entre el 2024, con todo lo que te costó llegar al Dakar, y este año que parece que las cosas se están alineando muy bien?

A veces es cuestión también de tener un pelín de suerte, de estar en el momento y en el lugar adecuado. Han encajado muy bien las cosas este año y tenemos la suerte de tener este equipo y de que EBRO haya querido confiar en mí que es lo que venía buscando.

Los años anteriores no había tenido esta oportunidad de correr en Marruecos, de entrenar un poquito antes del Dakar y ahora tener esta calma de centrarme más en entrenar, en poder pensar solo en competir y no tanto en los detalles y en las mil cosas que tenía que preparar los otros años es una pasada.

Primer año que seguramente no se habla del pleno, de ese famoso 14 de 14 o 15 de 15. ¿Más tranquila y liberada después de que ya no te persiga ese mantra?

Sí, sí. Porque al final sabía que tarde o temprano llegaría, entonces siempre tenías ese plus de presión. Ahora ya pasó. Como mínimo al menos espero 14 más acabando. Fue un mal trago, pero ahora ya queda lejos por suerte. Tenía que pasar porque por estadística era muy difícil seguir así. Llegó de una manera un poco cruel, pero bueno, pasó y mira, todo pasa por algo.

¿El Rally Dakar 2025 es una cicatriz? ¿Una motivación? ¿O las dos cosas?

Bueno, es un poco una cicatriz, pero también yo creo que al final supe transformar esos primeros días que fueron un desastre, no te voy a engañar. Pero luego supe transformar en motivación lo que pasó. Me hizo ponerme las pilas muy rápido después del Dakar y mira, encajó todo desde el primer momento con EBRO. Todo lo malo debe pasar por algo bueno.

Este proyecto me llega en el momento perfecto para sacarle todo el partido.

¿Sientes que esta oportunidad de EBRO te llega en un momento clave de tu vida? Por tu madurez, tu experiencia, por haber pasado tantas cosas muy malas...

A ver, muy malas... no es el fin del mundo volver a casa después de un Dakar (risas). Pero sí es verdad que en ese momento parecía el fin del mundo. Bueno, sí que me llega en un momento genial en cuanto a experiencia. Creo que llega en el momento perfecto para sacarle partido al coche. Quizás si hubiese llegado el primer año nos faltaba experiencia, nos faltaban horas.

Ahora llega en un momento en el que llevamos haciendo la mili, digamos, con un dos ruedas motrices 3 años en los que he podido correr también en Extreme E, he mejorado mucho mi nivel de conducción... Entonces, bueno, creo que también tengo una edad y tanto para 'Gerry' como para mí pues llega en el momento adecuado.

Nos habéis hablado del proyecto de EBRO como un proyecto que se ve más o menos a largo plazo, ¿tenéis años firmado o qué progresión esperas?

Sí, es un proyecto pensado en 3 años, así que eso también te libera un poco de presión, te da la calma para trabajar un largo tiempo, centrarte en entrenar, en cómo mejorar el coche, en preocuparte de lo normal, a diferencia de otros años que estaba ahí hasta el último momento trabajando para cerrar las cosas de cara al Dakar.

¿Crees por eso que lo mejor irá viniendo con el futuro? Sobre todo porque no va a ser terminar el Dakar y pensar en tengo que cerrar el proyecto del año que viene. Poder decir, 'sé que vengo con este coche y que probablemente el año que viene será mejor'.

Sí. Yo creo que hay que ser realistas. Es un proyecto joven, hemos tenido poco tiempo para desarrollar el coche, pero el año que viene espero una temporada de poder hacer test, de trabajar y eso para un piloto es lo más enriquecedor. El poder pasar horas haciendo test, entender mejor todo, cómo funciona el coche... Así es como trabajan los equipos oficiales. Poder mirar al futuro con esta perspectiva es muy guay.

¿Habéis puesto sobre la mesa fechas y carreras que vais a hacer después del Dakar?

No, de momento no. De momento pasaremos por el Dakar que ha sido todo preparado pues con mucha prisa. Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo para estar en el Dakar y ya con calma después plantearemos la temporada que viene.

Laia Sanz en el Rally de Marruecos. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

Pues vamos a por este Dakar. Categoría T1+ por fin. Has dicho muchas veces que quieres demostrar dónde puedes estar. ¿Sientes un poco que por fin te dan la razón y que por fin te dan la oportunidad de demostrar eso?

No sé si me dan la razón. Tampoco diría esto. Sí tenía muchas ganas de que llegase esta oportunidad. No lo sé si se verá en este Dakar porque también creo que hemos de ser realistas, pero de cara al futuro sí que me permite saber hasta dónde puedo llegar y poder demostrarlo.

¿Y cómo ha sido el feeling que has tenido con el equipo durante todo este tiempo desde que empezasteis las negociaciones?

Es muy bueno poder tener un contacto tan directo con gente de la casa, que al final son de aquí. Hacemos reuniones muy a menudo. Y formar parte del proyecto desde el nacimiento prácticamente, pues hace que lo sienta muy mío. Tenemos una relación muy cercana y eso es bonito.

Que también escuchen mi voz, mi experiencia y formar parte de todo esto es muy chulo. Yo creo que es un proyecto un poco diferente de cómo lo viven otros pilotos. Lo he vivido mucho desde el principio formando parte un poco de todo y lo hace muy especial para mí.

Y a nivel de conducción, ¿cómo te sientes con el S800XRR?

Pues me sentí muy cómoda desde el principio. En Marruecos no habíamos hecho muchos test, pero nos encontramos bien, fuimos también mejorando cosas de la suspensión sobre todo. Los primeros días nos costó un poco, después mejoramos y yo creo que acabamos el Rally de Marruecos con esa sensación de 'ay…'.

Un día más, ¿no?

Sí (risas). Falta poquito ya. Pero ya estamos mucho mejor de lo que empezamos. Tuvimos un problemita que al final se agradece porque son problemas que se resuelven de cara al Dakar y es mejor que pase ahí que en una etapa de la carrera. Así que fue muy positivo para todos. También para rodar con el equipo, con los mecánicos que tendremos... Estuvo muy bien porque ir a una carrera es la mejor manera de entrenar.

Somos conscientes de que es nuestro primer Dakar, pero el coche es una muy buena base.

¿Dónde sientes que están las mayores ventajas del coche para que el 3 de enero, cuando te montes, digas 'sé que en estos momentos es donde tengo que sacarle más partido y donde tengo que atacar'?

En la arena obviamente es donde habrá más diferencia con el 4x2, pero también me sorprendió en Marruecos En partes que quizá nos parecía que no corríamos mucho. Es efectivo, el coche tracciona siempre y con el 4x2 siempre vas ahí de lado, que es muy espectacular, muy divertido, pero sabes que te está cayendo mucho tiempo.

Entonces creo que nos falta hacer trabajo en cuanto a suspensiones, pero cada vez fuimos mejorando más. Durante el Dakar también mejoraremos. Es un primer Dakar y tenemos que ser conscientes, pero es una muy buena base este coche.

¿Y tenéis cerrado el número de personas que van a viajar de EBRO con vosotros al Dakar? Si vais a tener una estructura de verdad que también te dé esa confianza...

Sí, seremos unos cuantos. No lo sé exactamente porque al final también lo llevan más otras personas del equipo, pero sí, tendremos tres mecánicos para el coche, luego nos apoyaremos con SRT y también viaja bastante gente de EBRO así que creo que será una mezcla muy chula y que creo que puede funcionar muy bien.

Vienes de Marruecos de hacer un Top20. ¿Lo consideras un resultado positivo más allá de que sea momento de pruebas y de tomar sensaciones? ¿Cómo te has visto tú competitivamente a nivel de pilotaje?

Me siento bien. Yo creo que estamos, como decía antes, en un buen punto de experiencia, de llevar bastantes kilómetros. Noté que tenemos que trabajar todavía, pero tanto el coche como yo creo que con trabajo podemos llegar a un muy buen nivel. Me sorprendió en ciertos sitios el coche porque va muy bien, es fácil de conducir. Tiene mucho potencial.

¿Vais a poder trabajar juntos Maurizio y tú en este tiempo que queda hasta el Dakar debido a que no pudo estar en Marruecos?

Al coche ya no nos subiremos porque ahora hay que embarcarlo. Pero al final es muy fácil cuando ya llevas tanto tiempo trabajando junto a alguien. También hemos estado trabajando un poco en la mecánica, en las cositas que podían suceder en el Dakar... Entonces no me preocupa mucho porque con Maurizio es todo fácil, ¿no? Es un poco casa (risas). Le eché mucho de menos en Marruecos, así que estaré contenta de reencontrarme con él en Arabia.

Laia Sanz y Maurizio Gerini durante un test. Imagen cedida / Mediagé Comunicación

¿Qué planning tienes ahora desde aquí hasta que viajéis? Entiendo que no te va a dar para pasar el fin de año en casa, ¿no?

No, solo las Navidades y las fiestas, eso sí. Y luego pues llevo ahora los últimos meses intensos de viajes, de carreras... También he hecho rallys este año, que me ha ido muy bien. Estos últimos meses han sido intensos y ahora con eventos, el embarque, todos los temas estos... Ahora en diciembre espero que pueda hacer rutina, entrenar bien, acabar de prepararme bien físicamente y llegar a tope al Dakar.

¿Qué te parece el recorrido de lo que se sabe de este Dakar? ¿Esperas un inicio muy intenso? Parece que el hecho de que no haya Empty Quarter hará que vaya a haber menos dunas en el año que tú vas con un 4x4. Quizás eso puede ser una pequeña espinita…

Bueno, a priori sí parece. Da un poco de rabia. Este año quizá no era tan malo para un 4x2, pero obviamente yo creo que hoy en día los 4x4 son más competitivos prácticamente en todos lados. Hoy en el Dakar hay 45 T1+, así que hay que ir con uno de ellos si quieres hacerlo bien. Por eso estoy muy contenta. Y no hay Empty Quarter, pero habrá arena. En Arabia siempre hemos encontrado arena, los años que no había Empty Quarter también, así que no me espero un Dakar fácil.

¿El hecho de que no haya Empty Quarter, como dice Maurizio, servirá para que metan las dunas donde menos os las esperéis?

Puede ser. Yo estoy segura de que alguna sorpresita tendremos. Además, Castera también recalcó el tema de la navegación, que tomaría más importancia. A mí me gusta porque al final un Dakar tiene que tener todo esto. Además llevo un buen navegante, así que si hay más navegación, yo encantada.

Este año no va a haber la famosa etapa de 48 horas, pero vais a tener lo que han llamado etapas maratón-refugio. ¿El hecho de que en esas etapas se vaya a salir sin las trazas de las motos te va a beneficiar como buena navegadora respecto al resto de tus rivales?

Bueno (risas), nosotros también nos perdemos, eh. Pero sí es verdad que normalmente Maurizio y yo nos entendemos, hacemos buen trabajo en partes así más de navegación, más complicadas. Creo que eso, más que favorecernos a nosotros, lo que provoca es una carrera un poco más… que pasen cosas, más abierta, y eso puede venir bien, ¿no? Porque al final hace que la carrera no sea tan al sprint, que si no sube mucho el nivel, la velocidad... Yo creo que eso hace una carrera más abierta y que pasen más cosas y eso nos puede venir bien a nosotros en este tipo de etapas complicadas.

No podemos tener demasiadas ganas y más como acabó el año pasado.

Y en cuanto al tema de objetivos, resultados... ¿Firmarías el Top20 que has hecho en Marruecos? ¿O te atreves con un Top15 o Top10? ¿Con qué te irías satisfecha más allá de entender el coche, sentirte bien y disfrutarlo?

En Marruecos creo que hubiésemos hecho un Top15 bien si no hubiese sido por el problema del último día. Es verdad que allí no estaba todo el mundo que estará en el Dakar, así que el nivel todavía subirá más, pero también pasaban muchas cosas, así que esperamos no estar entre los pilotos a los que les pasen cosas o que nos pasen cositas que podamos solucionar bien.

No lo sé, es un primer año. Yo creo que cometeríamos un error si decimos Top10. Obviamente me gustaría estar en el Top10, pero no sé si es el momento. Vamos a ver dónde estamos. No podemos tener demasiadas ganas y más como acabó el año pasado. Hay que, sobre todo los primeros días, ir de menos a más, conocer más el coche, las reacciones con Maurizio... Así que vamos a empezar tranquilos.

¿Pero confías en que el proyecto sí te lleve a pelear por esas posiciones en el futuro?

Yo creo que es un proyecto que ilusiona porque evolucionando el coche y yo también, pasando más horas, haciendo más carreras, podemos subir bastante el nivel, entonces creo que nos puede hacer soñar en conseguir buenos resultados.