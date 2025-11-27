Repsol y Toyota refuerzan su alianza tecnológica y deportiva para el Dakar con dos equipos que invitan a soñar

El doblete protagonizado por Toyota en la pasada edición del Dakar, en el que ganó Yazzed Al Rajhi con el equipo privado Overdrive y la segunda posición fue para Henk Lategan, ha dado impulso a la marca japonesa que ha presentado junto a Repsol su nuevo proyecto deportivo y tecnológico con el que afrontarán el Dakar 2026, que se celebrará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí.

Las dos compañías seguirán uniendo sus fuerzas tras un año lleno de éxitos, en el que han logrado el título de campeones del mundo de pilotos y constructores en el Mundial de Rally Raid. Una alianza que une rendimiento deportivo, innovación tecnológica y el compromiso compartido de avanzar hacia la descarbonización de la competición.

El evento ha traído el desierto de Arabia Saudí hasta Madrid y ha reunido a directivos de ambas compañías, investigadores del Repsol Technology Lab y a los pilotos que competirán en 2026 en el raid más exigente del mundo con el nuevo DKR GR Hilux.

El equipo Repsol Toyota Rally Team contará Isidre Esteve y su copiloto Txema Villalobos, que terminaron a las puertas del top 20 pese a que Esteve sufrió una fuerte gripe durante la primera semana y después llegaron una serie de contratiempos técnicos que mermaron su mermaron su rendimiento.

“Tener la oportunidad de heredar un coche oficial como este es increíble; vuelvo a recuperar sensaciones que hacía años que no tenía. Estamos con los mejores y en las mejores condiciones, así que ahora nos vamos al Dakar a competir, que es para lo que estamos aquí. Probamos por primera vez el combustible renovable de Repsol con Toyota hace cuatro años y fue sorprendente ver que las prestaciones superaban las expectativas que teníamos al principio, así que ver que tu trabajo además contribuye a mejorar la descarbonización no sólo de la competición, sino también de la movilidad, es un orgullo”, asegura el español, que afronta su vigésimo primera participación en Dakar.

El equipo oficial Toyota Gazoo Racing estará compuesto en esta edición tres pilotos, dos de ellos ya conocidos (Henk Lategan, segundo en el Dakar 2025, y Seth Quintero, que cambia de copiloto y ha reclutado a Andrew Short) y una nueva estrella. La escuadra japones ha fichado a Toby Price, bicampeón del Dakar en motos con KTM en 2016 y 2019. El australiano buscaba un proyecto capaz de darle opciones de repetir victoria en coches tras su estreno sobre cuatro ruedas la pasada edición al volante de un Toyota Hilux T1+ Overdrive y con Sam Sunderland como copiloto, ganador en motos en 2017 y 2022.

Toyota Gazoo Racing

“Estoy deseando empezar esta nueva etapa en mi carrera. En términos de seguridad, es el gran cambio. He estado aprendiendo rápido con estos grandes compañeros de equipo y me siento cómodo en el coche. Es difícil predecir un resultado, pero si podemos estar dentro del top 10 sería fantástico y el top 8, todavía mejor. La verdad es que el primer objetivo es llegar a la meta. La transición a las cuatro ruedas es dura, pero daré el 100%”, ha explicado Price, que compartirá cabina con el español Armand Monleón como copiloto.

El objetivo de Henk Lategan, que finalizó segundo la pasada edición, pasa por dar un paso más en este Dakar. “Es muy fácil decirlo, pero difícil de conseguirlo. Venimos de hacer un año muy consistente, de desarrollo continuo en el coche, así que ahora mismo ya sólo nos queda un objetivo real y vamos a luchar por él. Tenemos la velocidad, la consistencia y la estrategia: ahora toca juntarlo todo. Hay pequeños momentos en los que notas la presión, pero no dura mucho. En el desierto, cuando arrancas y enciendes el motor, te concentras y todo queda atrás. Todo depende de ti y del trabajo con tu copiloto. Estoy intentando entrenar en las condiciones más parecidas a lo que nos vamos a encontrar”, ha reconocido el sudafricano.

Seth Quintero, ganador de dos etapas la pasada edición, asegura sentirse listo para dar el salto de calidad. “Después de dos años aprendiendo sobre los T1+, me encuentro bien. Ganar etapas significa que has tenido un buen día. Obviamente, las quieres ganar todas pero no es la forma de ganar el Dakar. Cada etapa cuenta y estoy listo para dar el salto. El coche es increíble e iré a por victorias de etapa para estar arriba en la clasificación general. Llevamos al Dakar una gran arma”, ha señalado el estadounidense, que contará con Andrew Short como nuevo copiloto después de acabar noveno en 2025.