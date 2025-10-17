Muere a los 46 años el motorista Jorge Brandao tras un fatal accidente en la última etapa del Rally de Marruecos

El mundo del motor se tiñe de luto por la muerte de Jorge Brandao. El piloto de motos portugués sufrió un fatal accidente en la quinta y última etapa del Rally de Marruecos, y terminó falleciendo poco después en el hospital de Erfoud.

Brandao, de 46 años, trataba de completar esta quinta jornada de 216 kilómetros de la carrera marroquí cuando perdió el control de su moto y no pudo evitar el accidente.

"Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally del Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el motorista Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214", explicaron los organizadores.

Brandao, del equipo Old Friends Rally, "fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud, donde lamentablemente falleció a las 13:55", agregó el Rally del Marruecos, que también "presenta sus más sinceras condolencias a su familia y seres queridos".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.