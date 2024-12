Isidre Esteve: "A pesar de todo lo que he pasado en estos 20 años vuelvo al Dakar y sabemos que tenemos nuestra oportunidad"

Decía el gran Carlos Gardel en su tango Volver que 20 años no son nada. Un verso que va camino de cumplir su primer siglo de vida y que se hace ahora nuevamente realidad en los ojos de Isidre Esteve (Oliana, 1972). El piloto español del Repsol Toyota Rally Team iniciará en poco más de un mes el que será su vigésimo Rally Dakar.

Una trayectoria que comenzó incluso hace más de dos décadas, ya que la primera participación del ilerdense en la carrera más dura del mundo fue en el año 1998. Un efeméride que recordaba hace unos días en la presentación de su nuevo proyecto. Sin embargo, los avatares del destino han provocado que Isidre se haya tenido que perder por el camino alguna edición de la prueba que le mantiene con la chispa de la competición.

Sin duda alguna, el escollo más grande que ha tenido en toda brillante trayectoria fue el gravísimo accidente que sufrió en el año 2007. Ese que cambió su perspectiva por completo y que le hizo dejar atrás 10 ediciones en motos para estar ahora a las puertas de comenzar su décimo Dakar en coches. Cifras que harán de la edición que arranca el próximo día 3 en Bisha algo muy especial.

Por delante, Isidre, junto a su inseparable copiloto Txema Villalobos, tendrán 13 días de competición más una jornada de descanso para intentar cruzar la meta de Shubaytah. Un objetivo que esperan conseguir después de haber brillado en la carrera más exigente del mundo y en la que sueñan con demostrar el nivel que no pudieron lucir en 2024, cuando la rotura del diferencial en pleno Empty Quarter les hizo pasar casi tres días a la deriva en el desierto.

Ahora, Isidre y Txema llegan con los deberes hechos tras haber brillado en el Rally Transibérico y más reciente en el Rally de Marruecos, donde no han sufrido contratiempos, donde han conseguido sentirse uno con su Toyota Hilux T1+ y donde han evidenciado que sin problemas podrán asaltar ese objetivo de entrar en el Top20 para soñar con premios mayores. Ya en la recta final de su preparación, Isidre recibe a EL ESPAÑOL para contarnos cómo ha sido este 2024 y cómo serán las próximas semanas antes de volar rumbo al sexto Dakar de Arabia Saudí.

Isidre Esteve antes del Rally Dakar 2025. Imagen Cedida / Repsol Toyota Rally Team - Mediagé Comunicación

Vigésimo Dakar para ti Isidre, décimo ya en coches. ¿Es un número especial y un Dakar especial para ti?

Bueno, cómo pasa el tiempo, ¿no? La vida es corta y pasa demasiado rápido. Esto es lo que tengo claro. Miro hacia atrás y doy las gracias al mundo del Motorsport por vivir tantos años en esta aventura. Ya descubrir el Dakar y África en el año 98 fue algo maravilloso. Tuve una carrera deportiva en moto en una primera etapa de mi vida que me permitió llegar arriba del todo. Salir por la mañana y saber que estás ahí para ganar. Eso es una sensación increíble.

Desgraciadamente, tuve un accidente que fue una fatalidad en 2007, que consecuencia de ello, naturalmente, voy en silla de ruedas. Pero claro, imagínate, ahora vuelvo a estar aquí, diez años ya en coche, a pesar de todo lo que pasó, intentando ser lo más competitivo posible, teniendo el soporte de Toyota, de Repsol, de MGS, de KH7... Es increíble. Está muy bien.

Muchos gigantes alrededor de ti, de tu proyecto y de tus ganas.

La verdad es que sí. Eso me hace sentir muy bien.

Bueno, hablaremos un poquito más adelante de Marruecos que seguramente sean las sensaciones que más frescas tienes. Faltan algo más de 30 días para que empiece el Dakar. De Isidre siempre se dice que es un piloto que por su situación necesita sentir mucho feeling con el coche. ¿Qué feeling tienes con este coche ahora mismo?

Va a ser el tercer año con este coche y es verdad que tuvimos una oportunidad de cambiarlo después del Rally de Marruecos y dijimos igual nos estamos equivocando. Porque podíamos ir con una nueva unidad de potencia, con un motor V6 biturbo como el equipo oficial... Y no nos convenció porque sabemos que con todo esto, necesito un tiempo para adaptarme al coche y que todo funcione bien.

Y sabemos qué es lo que no ha ido tan bien los últimos años. Hemos decidido tomar cartas en el asunto y ver cómo podíamos solucionarlo. Ha ido muy bien en Portugal. Ha ido bien en Marruecos. Creo que es la decisión correcta ir con este coche porque sabemos que podemos exprimirlo al máximo.

¿A qué porcentaje sientes que piloto y máquina sois uno?

En la categoría de coches, el coche es muy importante. En motos no era tan importante. El piloto de moto aporta muchísimo a la moto. Y en el mundo de los coches es al revés, el coche aporta muchísimo al piloto. Naturalmente luego hay que conducirlo y hay que hacer las cosas bien. Pero el porcentaje en el mundo de los coches es más alto para el vehículo que para el piloto. No tengo ninguna duda. Mira, los 15 primeros pilotos de la Fórmula 1 con el mejor coche, creo que ganan todos. En el desierto es un poco distinto porque hay que gestionar la carrera, pero un coche que no se pare durante 15 días es muy importante.

Llegamos al Dakar 2025 con otro ritmo, más frescos y con las dudas aclaradas.

El Rally Dakar 2024 fue bonito y difícil. Te vimos muy bien en Portugal y te hemos visto muy bien en Marruecos. ¿Cómo describes para ti este 2024?

Tuvimos una reunión en febrero al venir del Dakar con Repsol, porque al final es el patrocinador más grande que tenemos y es al que consultamos siempre primero. Hicimos un buen programa deportivo corriendo en Portugal y ahora en Marruecos. Nos gustaría correr más y siempre queremos más, pero no pasa nada. Creo que ha estado bien y que nos permite llegar al Dakar 2025 con otro ritmo, más frescos, con dudas que ya no las tenemos y las hemos aclarado. Y creo que esto es importante para empezar un nuevo camino.

¿Te sientes un poco con sensación de deberes hechos? Sobre todo al no haber tenido averías y pinchazos que al final es algo que te trastoca un Dakar de la noche a la mañana por muy bien que tú te sientas con el coche.

Creo que estamos en la línea correcta. Creo que sabemos cuál es el ritmo. Evidentemente puedo correr más, pero no sé si el coche va a llegar entero a final de etapa. Creo que sabemos cuál es el ritmo. Creo que Txema tiene más confianza que antes y creo que todo esto es bueno. Creo que tenemos un buen equilibrio.

Entrando un poco en materia Dakar. Sigues adelante con el reto de los combustibles renovables. ¿Te sientes 100% confiado de esa decisión y te convence el rendimiento del coche?

Sí. Primero me siento que formamos parte muy activa de ese trabajo en el TechLab, en el centro tecnológico de Repsol y de esta transición energética con el objetivo de descarbonizar al máximo la competición de élite. Estamos contentos, somos una parte muy directa en esto y formamos parte de algo. Y esto es muy, muy importante.

Ahora se habla mucho de las etapas maratón y de las etapas crono y tú recordabas cuando tenías jornadas en las que sumabas casi 2.500 kilómetros en moto, nada que ver con lo actual. Pero este año hay algo parecido ya que la etapa crono va a ser casi el doble que el año pasado, van a ser 950 kilómetros. ¿Qué sensación y qué expectativa te crea esta decisión?

Creo que va a ser una de las partes más difíciles del Dakar. Creo que va a ser más difícil a nivel de gestión que la crono en el Empty Quarter del año pasado, sobre todo porque vamos a ver qué pasa con los neumáticos. Es una zona de muchísima piedra y vamos a ver cómo se gestiona esto porque habrá que estar muy atentos, habrá que saber qué ritmo debes llevar para no romperlo todo... Yo creo que el Dakar empieza de una forma muy fuerte. Va a estar bien, va a estar bien estar ahí y descubrirlo.

Isidre Esteve probando su coche para el Dakar 2025. Imagen Cedida / Repsol Toyota Rally Team - Mediagé Comunicación

Otra de las grandes novedades a destacar son las etapas en las que vais a llevar recorridos separados con las motos. Eso es algo que puede beneficiar a los pilotos que navegáis bien. ¿Crees que este es un Dakar que te puede dar muchas oportunidades?

Creo que es un Dakar que se adapta muy bien a nuestra forma de correr, donde no es una carrera sprint. Aunque creo que el hecho de que haya tantas marcas y tantos pilotos oficiales ya hace que se vaya a correr mucho porque todo el mundo quiere ganar. Entonces creo que va a ser un Dakar donde hay que tener un poco más de paciencia de lo que veníamos acostumbrados.

Además de la etapa crono de 48 horas habrá otra etapa maratón donde la asistencia mecánica volverá a estar limitada. ¿Puede ser un hándicap para vosotros a la hora de que Txema tenga que sacrificarse más o sentís que es todavía sentir más puramente el Dakar?

No, yo creo que esto es bueno para la carrera. Al final, en estas etapas tenemos la misma asistencia que los demás. No hay ningún cambio para nosotros, es para la carrera. Esto va a regular la gestión de la carrera. Cuanto menos al sprint sea la carrera, más igual lo hace para todos. Entonces más oportunidades tenemos los que no estamos en una estructura oficial donde cada día todo puede ser nuevo.

El año pasado, el Empty Quarter fue recordado por esa etapa de 48 horas. Este año va a definir el final de la carrera al estar en la parte final del recorrido. ¿Tienes sentimiento de revancha y ganas de volver y de demostrar que sois capaces de superar aquello? Un poco decir, vamos a pasar por aquí y vamos a terminar nuestro buen Dakar aunque el año pasado lo perdimos casi todo aquí.

Lo del año pasado fue una fatalidad mecánica. No se debía romper ese diferencial, no estaba previsto. No hay ninguna explicación ni por parte de Toyota ni de nadie. No se nos tenía que romper aquello. Ahora, vamos a ser más precavidos este año y vamos a sustituir el material mucho antes. No deberíamos hacerlo, pero lo vamos a hacer. A mí el Empty Quarter me encanta. Vamos allí a competir. No tengo una deuda con nadie ni nadie la tiene conmigo. Ni el desierto, ni la carrera, nada... Dakar nuevo, etapa nueva y más experiencia. Vamos allá.

¿Y a nivel de carrera? ¿Crees que va a marcar que la gente vaya a ir un poquito más despacio y a conservar sabiendo de este final?

No creo. Cuantas más marcas hay y cuantos más pilotos hay, más se corre, da igual lo que sea. Todo el mundo quiere ganar o nadie quiere perder. Lo podemos decir como queramos.

Eso es bueno para la carrera.

Esto es bueno para todos. Para el espectáculo, para la carrera, para la gestión y para absolutamente todo.

Cualquier resultado dentro de los 20 primeros va a ser extraordinariamente bueno.

Y las últimas para terminar. Aunque a los pilotos no os guste mucho hablar de números ni de posiciones cerradas, y más en este tipo de carrera, ¿qué objetivo os ponéis en este Dakar?

Mira, viendo el escenario que tenemos, para nosotros cualquier resultado parcial o final dentro de los 20 primeros va a ser extraordinariamente bueno. Y tú me dices ¿el 18? Bien. Si estamos dentro de los pilotos oficiales sí, claro que sí. Porque la parrilla no es de 20, es de 70. Nosotros tenemos que ser honestos, pero lo primero con nosotros mismos. Decirte que voy a ser de los diez primeros es poco honesto por mi parte. Porque es improbable. ¿Lo hacemos? Vamos a celebrarlo. Pero es improbable.

Bueno, al final, el año pasado, en esa primera semana ibais camino de estar más cerca del 15 que del 20 por ejemplo.

Sí, eso es. El año pasado, antes de romper el diferencial, estábamos los 16 o 17 en esa circunstancia. Estábamos ahí y todavía faltaba otra media carrera. Sabemos que si hacemos las cosas bien y como sabemos, tenemos nuestras oportunidades. Entonces vamos a ver si somos capaces de hacerlo bien.

Viajáis el 31 a Arabia Saudí si no me equivoco.

Sí, el 31, con vuelo directo a Bisha. Los mecánicos dos días antes.

¿Cómo van a ser ahora estos días que os quedan?

Mucho entrenamiento físico. Continuar para que esté el cuerpo lo más a punto posible para el Dakar. Todo el trabajo mecánico está hecho, hemos hecho las verificaciones y el coche está listo para hacer el shake down en Bisha.