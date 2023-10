La marcha definitiva de Marc Márquez, una posibilidad en 2025: "Si no disfruta, se retirará"

La palabra 'retirada' ha sonado por primera vez en la cabeza de Marc Márquez. Una semana después de que se confirmara su fichaje por Ducati Gresini la posibilidad de que deje de competir en 2025 está abierta. Así lo confirmó su hermano, Álex Márquez, durante el GP de Indonesia celebrado este pasado fin de semana.

"Fue claro conmigo y me dijo: "si no disfruto, me voy a retirar". Es lo que hay, existe esa posibilidad. Quiere ver si es capaz de disfrutar de nuevo, si puede ser rápido después de su lesión". Estas fueron las palabras de Álex Márquez al ser preguntado por el contrato de duración de un año que firmó Marc con la escudería italiana.

El pequeño de los Márquez habló también de las dudas que pueda tener su hermano para realizar este movimiento: "Yo no tengo ninguna duda, pero él sí tiene sus dudas y tiene todas las razones para hacerlo, porque a mí también me pasó cuando me subí a la Honda el año pasado. Pero estoy seguro de que ya en Valencia, con un sólo día disfrutará mucho y eso que tiene en la cabeza desaparecerá rápido".

Álex Márquez conoce perfectamente la situación de su hermano Marc. Y es que él ha vivido la misma situación. El pequeño de la familia dejó Honda el pasado 2022 con el mismo objetivo, el de divertirse encima de la moto. Fue una decisión de valiente, con muchas incógnitas y muy consensuada, pero una apuesta que acabó saliendo mejor que bien. En su primera temporada ha sumado una poles y un podio, más que en sus dos últimos campeonatos con Honda.

Con ganas de acabar la temporada

El GP de Indonesia Marc Márquez sumó su vigesimosegunda caída de la temporada. Otro nuevo varapalo a una temporada para olvidar para el piloto de Cervera. "Una caída más... 'veintitantas' este año. Bueno... ya se acaba, cinco carreras", respondió con una mezcla evidente de enfado y decepción en su rostro.

Del mismo modo, una vez más calmado, quiso pedir perdón al equipo: "Toca pedir disculpas al equipo, este fin de semana hemos ido de más a menos, normalmente, era al revés, y ahora toca volver un 'pasito' hacia atrás. Estas últimas carreras nos hemos ido animando al vernos con los primeros, y eso te hace arriesgar más. Toca volver a la mentalidad de Silverstone y Montmeló, y continuar acabando carreras"

