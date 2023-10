Saltan chispas en Boca Juniors: la discusión entre Cavani y un canterano por no pasarle el balón

Siempre se habla en el fútbol de que para un equipo funcione a la perfección tiene que haber una armonía en el vestuario. Dentro de un grupo de futbolistas, siempre han existido las jerarquías, normalmente marcadas por la experiencia y la veteranía, pero eso pareció no importarle demasiado a Valentín Barco, un joven jugador de Boca Juniors al que no le tembló el pulso para levantarle la voz a todo un trotamundos como Edinson Cavani.

Este llamativo episodio que ha generado un gran revuelo en Argentina sucedió en los cuartos de final de la Copa Argentina. Se enfrentaban a las puertas de las semifinales Talleres y Boca Juniors, un partido intenso teniendo en cuenta que estaba en juego un pase a la siguiente ronda.

Fue Talleres el que se adelantó en el marcador en el ecuador de la primera mitad, y precisamente al borde del descanso llegó la acción que tanto ha dado que hablar. Edinson Cavani recibió un balón al borde del área en una ocasión de peligro para los visitantes, pero no la supo ejecutar de manera correcta.

Ainda no jogo de ontem Barco (19 anos) se irritou com Cavani (36) porque ele não lhe passou a bola. Depois disse que está tudo resolvido e que o grupo está muito unido. pic.twitter.com/154AQYDzRs — Eugênio Leal (@eugenioleal) October 16, 2023

Primero intentó un centro del área que no encontró rematador al despejar la defensa, y en el rechace le pegó al cuero con mucha fuerza pero poca dirección, así que el lanzamiento se marchó muy por encima del larguero. Mientras tanto, presenciando esta acción, apenas a un par de metros y pidiendo insistentemente el pase, estaba Valentín Barco.

El jovencísimo futbolista de 19 años, casi recién salido del equipo filial, hizo aspavientos pidiéndole el balón a Cavani en esa acción y eso no le gustó nada al delantero uruguayo. Fue ahí cuando se produjo una situación de mucha tensión, ya que el ex del Valencia se acercó a su compañero de equipo con cara de muy pocos amigos a reprocharle que le exigiera el pase.

El cruce de Cavani con Barco 👀pic.twitter.com/YhSYYHDeq0 — Bostero (@Volve10Riquelme) October 16, 2023

La veteranía y la trayectoria de Cavani que a sus 36 años apura los últimos momentos de su carrera deportiva, pesaron mucho en esa disputa. "A vos te hablo", le gritó Cavani al joven Barco mientras que este se marchaba con la cabeza gacha.

Las reacciones

Al término del partido, sin embargo, uno de los protagonistas, el propio Valentín Barco, quiso quitarle hierro al asunto en sus declaraciones a pie de campo. El jugador, consciente de que había habido una disputa en pleno terreno de juego, no quiso remover lo que habían hablado.

"Fue una calentura del momento, yo me enojé porque no me la dio y él por el reclamo. Lo hablamos y nos arreglamos, quedó ahí y está todo bien”, aseguró el jugador de 19 años tras el conflicto con su veterano compañero.

Curiosamente, tanto Cavani como Barco terminaron siendo decisivos en el devenir del partido. El uruguayo marcó en la segunda mitad el gol del empate que terminó llevando el encuentro a la tanda de penaltis, y ambos se encargaron de realizar lanzamientos para Boca Juniors.

Cavani anotó el tercer lanzamiento del equipo xeneize, mientras que Valentín Barco transformó el cuarto y último tiro de la tanda, el que sirvió para certificar la presencia de Boca Juniors en las semifinales de la Copa Argentina.

