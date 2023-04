Ferrari, muy descontento por la "leve sanción" a impuesta a Red Bull por superar el límite salarial

Red Bull superó el presupuesto financiero programado para la temporada 2021 y la FIA decidió castigarle con una sanción de siete millones de euros y el 10% de su tiempo de pruebas aerodinámicas en su túnel de viento. Sin embargo, desde Ferrari, con Frédéric Vasseur a la cabeza, ha concluido en que apenas se ha sido duro con la escudería de la bebida energética.

El jefe de Ferrari así lo ha reconocido tras ver cómo los dos Red Bull se han mostrado intratables en este comienzo de temporada y apenas se han visto afectados por las sanciones promovidas por la Federación Internacional de Automovilismo. Una situación que ha visto cómo Max Verstappen y Sergio Pérez vuelven a estar a años por delante de los italianos y otros rivales como Aston Martin o Mercedes.

Vasseur se mostró muy contundente en unas declaraciones frente a los medios de comunicación. "Si se considera que mejoraremos el rendimiento del coche en poco menos de un segundo durante la temporada en términos de aerodinámica, y logra una penalización de una décima parte de esto, es el equivalente a una pérdida de 0,1 segundos", indicó.

Frederic Vasseur durante el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 Europa Press

Además, señaló que esa prohibición les permite invertir el dinero en otros aspectos, por lo que han podido mejorar aquellos detalles que no funcionaron tan bien duramente la última temporada. "Como no es una progresión lineal, probablemente sea menos, y como se le permite gastar este dinero en otro lugar, en el ahorro de peso, etc., para mí la sanción es marginal", recalca en unas palabras recogidas por Marca.

Aún así, quiso matizar sus palabras y declaró que Red Bull ha explotado a la perfección sus recursos para poder mantenerse en todo lo alto de la clasificación en este inicio de 2023. "Sí, hicieron un gran trabajo con el coche. No trato de buscar excusas, en absoluto", resaltó tras el buen arranque de Campeonato que ha tenido su rival, pues ocupan los dos primeros puestos del Mundial y lideran el de Constructores.

Ferrari, mal arranque

Ferrari no ha arrancado de la mejor manera el Mundial. La escudería italiana se ha encontrado con una serie de sobresaltos que han provocado un escaso rendimiento de Carlos Sainz y Charles Leclerc. De hecho, entre el monegasco y el español únicamente suman 26 puntos entre los dos, además de ningún podio en estas tres carreras.

Por dicho motivo, es el peor arranque de Ferrari desde 2009. Esto les ha hecho quedar relegados a la cuarta posición en el Mundial de Constructores, siendo superados por Red Bull, Aston Martin o Mercedes. Un desastroso inicio que esperan revertir en las carreras que faltan.

