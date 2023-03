Pedro Martínez de la Rosa: "Sería un sueño ver otra vez a Fernando Alonso campeón del mundo"

Aston Martin ha cambiado por completo su idiosincrasia. Han pasado de ser un equipo que luchaba por no ser colista de la Fórmula 1 a ser la 'energía verde', la escudería de moda en un 'Gran Circo' que vive de la gran lucha que hay del tercer puesto hacia abajo. Con Max Verstappen y 'Checo' Pérez copando las dos primeras posiciones, ser el primer de los mortales es ahora la aspiración de muchos.

Ferrari y Mercedes eran los grandes herederos de ese puesto después de no haber conseguido cumplir las expectativas de alcanzar a los austriacos. Sin embargo, italianos y germanos han visto como el AMR23 les pasaba arrancándoles las pegatinas. Tal ha sido el crecimiento de Aston Martin que Fernando Alonso se ha llevado los únicos dos podios que se han puesto en juego en la temporada.

El fichaje del asturiano por la escudería británica ha sido un movimiento histórico. También lo ha sido su llegada a la fábrica de Silverstone. Y alguien que ha seguido ese proceso en primera persona ha sido su mano derecha en esta nueva aventura. Pedro de la Rosa, nuevo embajador de la marca, habla sobre lo que significa Fernando para un equipo que sueña con ser campeón.

"La gente no sabe quién es el verdadero Fernando. Lo ven extremadamente comprometido y concentrado, pero lo que no ven, lo que no se dan cuenta, es lo tranquilo que es. Tiene un gran sentido del humor y no se toma demasiado en serio a sí mismo, es uno de sus puntos fuertes, no siente presiones".

Como dice Pedro, es complicado ver al verdadero Fernando. Solo en Arabia Saudí dejó algunas pruebas de su verdadera personalidad. Sabía que un Ferrari estaba entrando en boxes a pesar de llevar muchos kilómetros por detrás a Carlos Sainz. Y celebró su podio número 100 incluso cuando sabía que se lo podían quitar.

Fernando Alonso, tras el GP de Arabia Saudí de Fórmula 1 EFE

Para colmo, fue el primero en abrazar al mecánico que puso en duda su éxito al tocar su AMR23 antes de tiempo. Y estaba tan seguro de sus posibilidades que se apostó una cerveza con todo su garaje a que sería líder del Gran Premio tras adelantar a 'Checo' Perez en la salida. Alonso es un piloto 360.

"Cuando otros pilotos están nerviosos por lo que está por venir, Fernando no lo está. Puedes estar con él momentos antes de que esté a punto de correr y está riendo y bromeando. Es como un niño a punto de ir al parque con sus compañeros para jugar al fútbol, no pensarías que está a punto de pilotar un coche de F1. Se mantiene relajado y en parte es por eso por lo que, después de todos estos años, todavía puede competir a un nivel tan alto".

Alonso, un campeón diferencial

Pedro de la Rosa confiesa qué es lo que más admira de un piloto histórico:"Su talento natural es una locura y se combina con una determinación y un compromiso feroz: un enfoque intenso. Pero es su adaptabilidad lo que lo distingue. Lo que sea que le des, y da igual la condición de los neumáticos, el tipo de coche o la naturaleza de la pista, rápidamente estará en el límite".

"Hay muchos campeones del mundo que se pierden cuando ya no tienen un coche competitivo. No es el caso de Fernando. Ha mantenido su nivel y su motivación. Haber conseguido tantos podios de F1 como tiene y seguir con esa misma hambre, como cuando empezó, a pesar de no tener un coche competitivo durante tantos años, es algo que realmente admiro de él".

Por último, el expiloto español habla de lo que todos tienen en mente. El salto de Aston Martin, con dos podios y un coche competitivo, invita a pensar en ese ansiado título. Si no es en 2023 por falta de tiempo, será en 2024. Si para la afición del '33' es una obsesión, para Aston Martin no lo es menos.

"Sería un sueño hecho realidad ver a Fernando coronarse campeón del mundo de nuevo. Se lo merece. En cualquier cosa que hagas en la vida, si das lo mejor de ti, tarde o temprano te verás recompensado, y Fernando ha dado lo mejor de sí durante décadas. Cuando consideras el viaje en el que ha estado inmerso, todo lo que ha hecho y todo por lo que ha pasado, ganar el Mundial nuevamente sería un final apropiado para una destacable carrera en la F1".

