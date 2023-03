Así es F1 The Exhibition: la historia del 'Gran Circo' desembarca en Madrid para un estreno mundial

"Esto es la Fórmula 1 en estado puro". La mítica frase de Gonzalo Serrano, periodista especializado en motor y en el 'Gran Circo', da la bienvenida a la espectacular exposición que la F1 ha organizado en Madrid. IFEMA abre sus puertas para acoger el extreno de 'F1 The Exhibition', un evento sin precedentes al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL antes de que se produzca su inauguración y su apertura al público a partir de este 24 de marzo.

'F1 The Exhibition' es un espectáculo para todos los públicos. Para grandes y pequeños. Para aficionados fervorosos de la Fórmula 1 y para todos aquellos que quieren iniciarse en la aventura de seguir la rueda del 'Gran Circo' temporada tras temporada. Se trata de un espacio para cultivar la pasión por figuras como Fernando Alonso o Carlos Sainz, ídolos de la afición española. Pero también lo es para admirar este deporte desde un punto de vista neutral y emocional, solo sintiendo la velocidad, la emoción, el riesgo, el peligro y la capacidad evolutiva que ha tenido este deporte desde hace más de un siglo.

La completa exposición que ha organizado la Fórmula 1 y que se estrena en Madrid antes de colonizar otros lugares del mundo está dividida en varios espacios explicativos donde se desarrollan diferentes experiencias para deleite de los sentidos de todos los aficionados al motor. Es solo entrar en el recibidor principal, leer de los muros del 'motorhome' inicial la frase de Gonzalo Serrano y comenzar un viaje a lo largo y ancho de la historia de la Fórmula 1.

Un recorrido histórico

La presentación de 'F1 The Exhibition' ha contado con la presencia de Timothy Harvey, comisario de Fórmula 1 y ha estado liderada por el Presidente y CEO del 'Gran Circo', Stefano Domenicali. Ellos han sido los padrinos de esta impresionante iniciativa que hará las delicias de todos los aficionados a la Fórmula 1 desde este 24 de marzo hasta el próximo 4 de junio. Después, pondrá rumbo a Italia para continuar su viaje. Presumiblemente a Milán.

La exposición tiene su primera parada por la sala Once Upon a Time in Fórmula 1. Allí toman el protagonismo una serie de fotografías y vídeos inéditos que transportan a los aficionados a los momentos más emblemáticos y decisivos del deporte. Se destacan figuras de grandes personajes del universo de la F1 como Enzo Ferrari, Bernie Ecclestone, Ron Dennis o Ayrton Senna, ya que en esta exposición tienen cabida pilotos, directores de equipo y hasta directivos de la propia Fórmula 1.

Este proyecto nació en el año 2017, pero la pandemia supuso un gran impedimento para que lanzamiento llegara antes. Por ello, en los últimos tres años ha vivido un enorme impulso. En él han participado nueve de las diez escuderías que forman actualmente la parrilla. Solo Aston Martin se ha quedado fuera por el momento. Tal y como ha informado la organización, desde Silverstone pidieron ausentarse de este espacio porque querían estar totalmente centrados en la creación del AMR23 sin distracciones externas.

La Fórmula 1 celebra que al menos esta negativa inicial haya servido para crear un coche tan competitivo como el que usa cada fin de semana Fernando Alonso para hacerse un habitual de los podios. Esta exposición cuenta con piezas originales que repasan la historia de la Fórmula 1, desde el año 1887, cuando se produjeron las primeras carreras de algo similar a la F1, hasta la actualidad.

Tal y como ha destacado Tim Harvey, se trata de un proyecto dinámico que irá actualizándose edición a edición según la Fórmula 1 siga creciendo y dando pasos hacia delante. Algunos de los elementos más espectaculares allí presentes son desde el monoplaza pilotado por Pierre Gasly para AlphaTauri y con el que ganó el Gran Premio de Monza en el año 2020 hasta los restos del coche completamente calcinados con el que Romain Grosjean tuvo su grave accidente en Bahréin y en el que estuvo a punto de perder la vida.

La Fórmula 1 eligió la ciudad de Madrid después de estudiar a fondo varias sedes, pero quedaron encantados al conocer las instalaciones que la capital de España ponía a su disposición en el recinto de IFEMA. Un emplazamiento clave, ya que los rumores de que Madrid pueda acoger un Gran Premio de Fórmula 1 en este lugar crecen a pasos agigantados.

Que ahora se estrene 'F1 The Exhibition' ahí ayuda a pensar en que el proyecto presentado tiene visos de ser satisfactorio. No obstante, desde la organización no han querido mojarse sobre este aspecto, destacando que España es un país de gran afición al motor y que cuenta con referentes en la actualidad como Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Pedazos de la Fórmula 1

La exposición está repleta de elementos reales de la Fórmula 1 en cada una de sus seis salas. Desde unidades de potencia de Mercedes hasta comparaciones de alerones de diferentes épocas de alerones de McLaren pasando por cajas de cambios, discos de freno, cinturones, volantes, halos, chasis de fibra de carbono a escala real, réplicas de neumáticos de un tamaño que asustan y una amplia colección de cascos y monos de grandes leyendas.

Además, la exposición es un lugar explicativo que ayuda a descubrir cómo funciona la Fórmula 1 desde dentro. Se puede entender, en cierto modo, cómo trabaja el box de una escudería, cómo se analizan cuestiones como la aerodinámica o la seguridad, cómo se utilizan las estadísticas a nivel avanzado o cómo se colocan los pilotos en la parrilla de salida. Y todo eso, realizando un recorrido histórico por figuras como Fangio, Clarck, Prost, Lauda, Stewart, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen, Mika Hakkinen, Lewis Hamilton o Max Verstappen.

En este espectáculo hay cabida para todos los aficionados, ya que la organización ha dejado claro que han querido dar protagonismo por igual a todos los pilotos y a todas las escuderías, sin poner por encima a nadie por su palmarés. 'F1 The Exhibition' presenta espacios tan increíbles como Design Lab, Revolution by Design o Pit Wall.

Esta es la última esperada que consiste en una experiencia brutal con un vídeo de cinco minutos de duración que convierte el final del recorrido en un momento de lucidez cinematográfica que envolvente al visitante y que permite a los aficionados revivir los mejores momentos de la historia de la Fórmula 1 como nunca antes.

La empresa Round Room Live, en colaboración con la F1, han conseguido crear un evento único que se estrena en Madrid y que dará la vuelta al mundo en el que también se pueden adquirir merchandising oficial de todos los equipos, desde camisetas de Carlos Sainz hasta gorras de Fernando Alonso con contenidos de edición limitada.

