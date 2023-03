Carlos Sainz, resignado: "Dadas las circunstancias, cuarto no está mal, pero mañana vamos a sufrir"

Carlos Sainz saldrá cuarto en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1. Fernando Alonso lo hará quinto. Sin embargo, se podría decir que el madrileño fue la cruz y el asturiano, la cara. Aston Martin ha dado un salto gigante en la parrilla. De pelear entre ser el séptimo o el octavo equipo a ser el tercero y mirar de cerca a los Ferrari.

Sin embargo, en la escudería italiana parecen estar más lejos de Red Bull que el año pasado. Y eso que la clasificación es su punto fuerte, ya que en carrera van a sufrir de lo lindo para intentar alcanzar a 'Checo' Pérez y para contener el ímpetu de Fernando Alonso y de un AMR23 que degrada sus neumáticos mucho menos de lo esperado.

Por ello, Carlos Sainz, con su cuarta plaza, se mostraba hasta satisfecho de lo conseguido después de ver lo complicados que han sido para él los entrenamientos libres en el Gran Premio de Bahréin. El madrileño, aunque quería haber estado al menos tercero, sabe que estar en segunda línea y haberle aguantado el pulso a Fernando ya es un pequeño botín a celebrar.

El corredor de Ferrari atendió a DAZN F1 tras la clasificación y no pudo ocultar su frustración: "Ayer no tuve un día muy limpio. Me faltaba un poco de preparación para llegar bien a esta clasificación. Vamos progresando y al final he conseguido hacer una vuelta que me ha valido para ser cuarto. No es lo ideal, no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias no está mal".

Sainz sabe que de momento le toca conformarse con poco y esperar a ver si evoluciona el SF-23. Leclerc tampoco ha tenido un día redondo. De hecho, tras ver que marcaba una primera vuelta increíble en la Q3, decidió bajarse del coche y esperar a ver si le valía para ser segundo. Finalmente, saldrá tercero, pero conservó un juego de neumáticos intacto. Por su parte, Carlos reconoció que tiene una cruz con el sector dos de Sakhir.

Espera un domingo difícil

"Me encuentro bastante bien, lo único es que hay una curva en el segundo sector que me cuesta mucho, se ha visto algunas veces cómo perdía el tren trasero. Ahí me falta un poco, pero sinceramente, en el resto del circuito voy bastante cómodo. En el primer sector voy muy bien y en el último quizás se me va también un poco de detrás, pero para como estábamos ayer, hoy hemos dado un paso hacia delante".

Un paso hacia delante que podría convertirse en dos hacia detrás este domingo. Todos saben que tendrá complicado aguantar a Alonso, quien tiene hambre de podio. Habrá duelo en la salida entre el madrileño y el asturiano, que realmente tiene su foco puesto en poder alcanzar pronto a Leclerc e intentar soñar con pillar a Pérez: "Mañana tocará sufrir porque sabemos que el Ferrari degrada más que todos nuestros rivales, pero iremos a por ello".

