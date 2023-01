Duro pique entre Álvaro Bautista y Ana Carrasco: "¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer?"

Lo que parecía ser unos test tranquilos en Jerez de cara al próximo a la preparación de los próximos mundiales de motociclismo han acabado con un durísimo cruce dialéctico entre dos pilotos españoles. Los protagonistas han sido Álvaro Bautista y Ana Carrasco, que han acabado enzarzados tras un incidente en el primer día de pruebas.

A través de unas declaraciones del talaverano al medio 'Speedweek', achacó que la murciana le estorbase cuando estaba realizando distintas pruebas subido en su Ducati. Aunque solo se quedase en un susto, Bautista no dudó en cargar duramente contra Carrasco por su manera de actuar.

"Tenía a Ana Carrasco por delante a media recta, y al frenar me acerqué demasiado rápido a ella. Tuve que poner la moto recta, me fui a la parte sucia de la curva y perdí la rueda delantera. Por suerte no pasó nada, pero Ana debería rodar con los amateurs. Es demasiado lenta para hacerlo con los pilotos de Superbike y Supersport. No es muy seguro", declaraba el actual campeón del Mundo de la categoría.

Lo de amateur lo dices porque soy mujer?? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas. @19Bautista pic.twitter.com/Zf2DtHCYfH — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) January 26, 2023

Unas duras palabras contra la vencedora del Mundial de Supersport en 2018 que han causado estupor por su crudeza. Aún así, Carrasco no tardó en darle respuesta tras los reproches de Bautista.

"¿Lo de amateur lo dices porque soy mujer? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas", argumentaba Carrasco a través de sus redes sociales tras las críticas recibidas.

[El nuevo comienzo de Ana Carrasco: de romperse las vértebras a Moto3]

Una contundente respuesta de Ana Carrasco que no ha recibido contestación de Álvaro Bautista. En ella, explica que hizo todo lo posible por no molestar al talaverano y que únicamente le vio cuando ya estaba en el suelo. Afortunadamente, el piloto de Aruba.it Racing no sufrió mayores daños tras su accidente y pudo continuar los test en Jerez.

Caminos distintos

Álvaro Bautista tendrá la misión de defender su corona en el Mundial de Superbike. Tras imponerse la temporada pasada a potentes rivales como Toprak Razgatlıoğlu o al hexacampeón Jonathan Rea, el español tratará de reeditar su título en 2023 y así hacer bueno su dominio de la categoría.

Mientras Ana Carrasco volverá a probar suerte una vez más en Moto3. Lo hará con el equipo BOÉ Motorsports y con Davi Muñoz como compañero. La murciana tratará de mejorar la vigésimoprimera posición, que es su mejor resultado en la categoría. Atrás parece haber dejado su problema con las vértebras que la ha penalizado en su última temporada en el Mundial de motociclismo.

