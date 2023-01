Detienen a un jugador de Los Angeles Lakers tras una confusión: "Había más de 30 policías"

Dennis Schröder vivió uno de los momentos más surrealistas de su vida. El base de Los Angeles Lakers se vio sorprendido por un dispositivo policial y acabó arrestado por los agentes del orden. El jugador alemán fue relacionado con un robo cercano de un vehículo y parte de la confusión le acabó afectando. Por dicho motivo, acabó en los calabozos de una comisaría cercana.

Schröder explicó la situación a través de su canal de YouTube. Allí, el alemán se explayó sobre la situación y la tensión vivida tras la victoria frente a los San Antonio Spurs. Sus palabras dejaron clara la incredulidad que vivió al ser detenido. "Estaban armados, parecía que era un criminal", explicaba el base.

Según informó TMZ, Schröder fue detenido porque su vehículo llevaba una matrícula errónea. El jugador de los Lakers relató que "fue una locura" y que los agentes de la policía le esposaron "muy agresivamente". Una forma de actuar que ha puesto en duda el alemán, que deja entrever que se sobrexcedieron.

Todo ocurrió cuando el jugador estaba regresando del pabellón tras la victoria angelina. Él se encontraba en la parte de atrás mientras realizaba su tratamiento de recuperación basado en la presoterapia y, en ese momento, conducía el coche un amigo suyo llamado Alex. Cuando realizaban el camino de vuelta al domicilio la policía hizo acto de presencia.

"Vimos luces azules y pensábamos que querían pararnos. Pero luego había una voz que decía: 'Por favor, tome la siguiente salida y deténgase'", expresaba Schröder. "Alex bajó la ventanilla y me dijo 'Nos están deteniendo'. Dije de hacer lo que digan y así no habrá problemas", agregaba.

"Me quité lentamente mi Normatec para que no vean nada raro y me puse unos pantalones porque hago el tratamiento sin ellos", añadía sobre su manera de actuar frente a los policías. "Caminé lentamente hacia ellos y me pidieron que me pusiera las manos en la cabeza. Hice caso a todo lo que dijeron y seguí sus instrucciones", matizaba.

Final feliz

Pese al mal trago vivido por el jugador de baloncesto, todo quedó en un susto para Schröder. El base de los Lakers explicó en su vídeo el verdadero motivo de la detención. El problema era la matrícula del vehículo que portaba en esos momentos, con el que hubo una confusión al pensar los agentes que era robado.

"Me dijeron que no sabían eso y créanme, pero al final vinieron como 30 coches de policía. Estaban armados con escopetas, pistolas y con otras armas. Parecía que era un criminal que hizo algo. Fue una locura", zanjaba el base.

"Encontraron el error y todo estuvo bien. Por suerte no le pasó nada a nadie y regresamos a casa sanos y salvos", termina el jugador en su vídeo tras uno de los momentos más tensos de su vida. Por fortuna, pudo regresar a su domicilio sin mayores problemas.

