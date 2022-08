Marc Márquez, tajante contra los que le ven fuera: "Sabré yo si lo dejo o no"

Marc Márquez está inmerso en un lento y duro proceso de vuelta a la élite de Moto GP. Tras las graves lesiones que ha sufrido en su húmero derecho y las posteriores operaciones está viviendo una etapa complicada después del éxito. Tanto es así que algunos incluso han dejado caer la idea de la retirada después de tantos problemas.

"Aislarte no te aíslas, te llega de todo, pero las palabras 'retírate ya' las he leído. Pero yo digo 'me retiraré si me sale de los cojones', ¿sabes? Sabré yo si lo dejo o no... De momento soy la Honda con más puntos en el campeonato este año, y no son pilotos malos los que hay al lado: Pol Espargaró, que hizo cuarto el último año con KTM, Álex Márquez, dos veces campeón del mundo, y Nakagami, que lleva años y experiencia", ha dicho Márquez en DAZN.

"Esa frase claro que me duele, porque no sabes y no puedes decir 'déjalo ya'. Pero me duele y no me duele porque, al final, he aprendido a usar las redes sociales para informar a los míos. Los que sufren ahora conmigo son los que se van a divertir cuando volvamos", ha confesado un Márquez que espera volver más fuerte cuando esté totalmente recuperado.

De hecho, hace unas semanas Márquez confesó cómo estaba evolucionando desde la última intervención a la que se sometió hace doce semanas. "Paso a paso me voy sintiendo mejor y el hueso está cicatrizando correctamente, que es la mejor noticia de todas. Seguimos en modo de rehabilitación; estoy trabajando muy duro en el aspecto cardiovascular para intentar estar listo. A finales de agosto tengo otra revisión médica y a partir de ahí podremos dar un paso más con la rehabilitación y empezar realmente a apretar y a desarrollar los músculos".

"Algunos días son mejores que otros, pero todo esto forma parte del viaje. Soy optimista, pero no quiero hablar demasiado de los plazos hasta que tengamos esta revisión; no es el momento de forzar. He esperado mucho tiempo para tener este tipo de sensaciones", añadió Márquez.

Además, el multicampeón español, aseguraba que todo este proceso ha sido "una lucha". "No son dos días o dos meses los que he estado luchando, son dos años", comenta el piloto del equipo Repsol Honda. "El año pasado gané algunas carreras así, pero tuve que luchar mucho. En Jerez me di cuenta de que algo tenía que cambiar".

"Fue duro y es duro ahora mentalmente, no porque no esté corriendo, sino porque siempre tienes esta duda sobre el brazo. No puedo operarme de nuevo. Estoy convencido de que ésta será buena, pero estos pensamientos siempre están ahí en el fondo de tu mente", concluyó Marc Márquez.

