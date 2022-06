La cicatriz de Marc Márquez tras su última operación que da escalofríos: así se recupera

Marc Márquez se recupera de la última operación a la que se sometió. El piloto de Repsol Honda lo hace de vacaciones y siguiendo desde la distancia el Mundial de MotoGP, que este fin de semana pasa por Assen. Tres semanas después de la intervención, el de Cervera luce en su brazo derecho una impresionante cicatriz.

Desde el Pantano de San Juan, donde pasa unos días de desconexión, Márquez se ha hecho unas fotos que ha colgado en su cuenta de Instagram. Nadie es ajeno a la espectacularidad de una cicatriz que le recorre el brazo desde su hombro. Pese a ello, Marc trata de mostrarse positivo en su lucha por recuperarse.

La operación a la que se sometió en Estados Unidos es la cuarta que le han tenido que hacer en el hombro. La cicatriz figura a la perfección el calvario que sigue pasando el ocho veces campeón del mundo.

Casi un mes después de ser operado, Marc Márquez ya ha iniciado su recuperación con ejercicios de musculación para reforzar el tren inferior. Va mejorando poco a poco y el piloto de Honda sigue confiando en poder regresar al 100% para luchar por los títulos mundiales de las próximas temporadas.



De momento, Marc es baja indefinida. No hay fecha programada para su regreso, pero sí que en HRC son positivos ante la posibilidad de volver a ver al catalán sobre la moto en el tramo final de la temporada de 2022.

Hace unos día fue el propio Márquez el que dio sus impresiones: "Mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante. Me permite descansar y seguir las reglas de los médicos: una dieta sana, beber mucho y salir a pasear con nuestros perros, porque es importante que el cuerpo no esté inactivo".

Con el brazo aún en cabestrillo, Marc también analizó los resultados de los primeros compases de su recuperación: "He tenido una revisión médica en Madrid y los médicos están contentos. Tengo el brazo inmovilizado y estará así las próximas semanas, pero mis sensaciones hasta ahora son positivas porque no tengo dolor, esto es muy importante".

Su rehabilitación le obligará a hacer una visita regular a su doctor para analizar los avances en su brazo. Los chequeos serán cada dos o tres semanas y ya ha pasado por el primero de ellos para consultar el estado después de la operación.

