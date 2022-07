Marc Márquez empieza la fisioterapia para ganar movilidad y fuerza: "Estoy muy ilusionado"

El piloto español Marc Márquez, ocho veces campeón mundial de motociclismo, se ha sometido a una revisión seis semanas después de la intervención quirúrgica en el húmero derecho.

En dicha revisión se ha confirmado "una buena evolución clínica y radiológica que permite avanzar en el programa de recuperación de movilidad y fuerza del brazo", por lo que comenzará la fase de fisioterapia, indicó el doctor Joaquín Sanchez Sotelo, presidente de la División de Cirugía de Hombro y Codo de la Clínica Mayo, en declaraciones facilitadas por el equipo Repsol.

Tras la revisión efectuado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, el equipo médico formado por los doctores Sánchez Sotelo, Samuel Antuña y Ángel Cotorro se mostró satisfecho con la evolución del húmero derecho.

Marc Márquez recibió el visto bueno para entrar en la siguiente fase de su recuperación y comenzar la fisioterapia del brazo derecho y el entrenamiento cardiovascular. "Hemos dado un paso importante en el proceso de recuperación", señaló Márquez tras pasar por los médicos.

"En esta segunda revisión, los médicos han confirmado que el húmero se está consolidando correctamente, con lo que podemos empezar la fisioterapia del brazo derecho y el entrenamiento cardiovascular. Estoy muy ilusionado por poder recuperar la movilidad en el brazo para seguir avanzando en el proceso de recuperación y quiero agradecer a todo el equipo médico su trato y atención", añadió.

Márquez fue operado el 2 de junio por cuarta vez del húmero derecho en la Clínica Mayo de Rochester (EEUU), tras experimentar importantes limitaciones en el brazo que le impedían pilotar correctamente.

Los últimos años están siendo un verdadero calvario para Marc Márquez en forma de lesiones. El seis veces campeón de Moto GP ha sido operado hasta cuatro veces de su brazo derecho por las distintas caídas que ha sufrido pilotando. Unos problemas de los que habló hace unas semanas el histórico piloto italiano Giacomo Agostini.

"Desafortunadamente se estrelló muchas veces. Un día, de hecho, le dije: con una caída como esta, en mi época habrías muerto cinco veces", dijo Agostini en una entrevista para el Corriere dello Sport, refiriéndose a las peores medidas de seguridad que había en su época en los circuitos.

Su equipo le espera

Alberto Puig, team manager del equipo Repsol-Honda, confirmó que esperan a Marc Márquez para el final de la temporada y que no hay prisa en el equipo, que la prioridad es la recuperación del piloto. "Será muy importante que pueda volver y probar la moto para final de temporada. Tenemos entrenos y pruebas que son muy importantes de cara al desarrollo de la moto del próximo año", afirmó tras la operación a la que ha sido sometido en Minnesota el de Cervera.

"El plazo en una operación se fija cuando haya consolidación del hueso. Todo el mundo sabe lo que tarda en consolidarse. Lo importante es que no haya complicaciones, pero está saliendo todo muy bien. No sé cuándo podrá volver. El médico ya dijo que cuando el hueso esté consolidado y el TAC diga que no hay inconveniente, podrá volver", concluyó Puig.

